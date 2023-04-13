Кулеба перед Черноморской конференцией по безопасности поговорил с главой МИД Румынии

"Я говорил со своим румынским коллегой Ауреску, который осудил казнь украинского военнопленного, а также другие зверства россиян. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на укрепление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", – написал Кулеба.

В пресс-службе украинского МИД изданию "ГОРДОН" уточнили, что это был телефонный разговор.

I spoke with my Romanian counterpart @BogdanAurescu who condemned the execution of a Ukrainian prisoner of war as well as other Russian atrocities. We discussed a number of bilateral and regional issues aimed at enhancing security in the Black Sea region and beyond. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

12–13 апреля в Бухаресте проходит первая Черноморская конференция безопасности в рамках международной Крымской платформы. Организаторы конференции – МИД и Минобороны Украины, также МИД и министерство национальной обороны Румынии в партнерстве с украинским Центром оборонных стратегий, сообщала пресс-служба украинского оборонного ведомства.

12 апреля встреча проходит на экспертом уровне. Официальные лица будут встречаться 13 апреля.

"Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе. В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак", – сообщали в Минобороны.