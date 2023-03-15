Стефанчук сообщил, когда и где состоится второй парламентский саммит Крымской платформы

Стефанчук отметил, что именно Чехия выступила с инициативой провести саммит Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"Второй парламентский саммит международной Крымской платформы планируется проводить осенью в Праге. Благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели – деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", – написал он.

Спикер Рады рассказал, что общался с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и поблагодарил ее за инициативу проведения саммита именно в Чехии.

В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в хорватском Загребе 24–25 октября 2022 года, приняли участие около 400 политиков со всего мира, в частности представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады, Японии. По его итогам участники саммита опубликовали совместную декларацию.