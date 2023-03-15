Стефанчук сообщил, когда и где состоится второй парламентский саммит Крымской платформы

"Второй парламентский саммит международной Крымской платформы планируется проводить осенью в Праге. Благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели – деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", – написал он.
Спикер Рады рассказал, что общался с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и поблагодарил ее за инициативу проведения саммита именно в Чехии.
В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в хорватском Загребе 24–25 октября 2022 года, приняли участие около 400 политиков со всего мира, в частности представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады, Японии. По его итогам участники саммита опубликовали совместную декларацию.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году присоединились лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.