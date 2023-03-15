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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стефанчук сообщил, когда и где состоится второй парламентский саммит Крымской платформы

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Стефанчук отметил, что именно Чехия выступила с инициативой провести саммит
Стефанчук отметил, что именно Чехия выступила с инициативой провести саммит
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Второй парламентский саммит Крымской платформы намерены провести в Чехии, сообщил 15 марта в Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Второй парламентский саммит международной Крымской платформы планируется проводить осенью в Праге. Благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели – деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", – написал он.

Спикер Рады рассказал, что общался с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и поблагодарил ее за инициативу проведения саммита именно в Чехии.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02oeFVwaPLhB8fRUorYg5irs3i7UWoV65V9CKRXr7VfUJe2EFSM4LJbAfCio89vGLAl

В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в хорватском Загребе 24–25 октября 2022 года, приняли участие около 400 политиков со всего мира, в частности представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады, Японии. По его итогам участники саммита опубликовали совместную декларацию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году присоединились лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Чехия, Прага, парламент, саммит, Руслан Стефанчук, спикер, Крымская платформа, деоккупация
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