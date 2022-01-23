ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Крымская платформа является огромным раздражителем для России

Кулеба: Крымская платформа это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем"
Кулеба: Крымская платформа – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем"
Фото: EPA

Крымская платформа является раздражителем для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 22 января.

"Крымская платформа – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем". "Подключение сетей" происходит путем интеграции Крымской платформы в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решение, поддержка, признание Крымской платформы со стороны ЕС и других организаций. "Заселяем" партнерами, готовыми действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое дружественное нам государство. И сейчас мы переходим к содержательной работе", – сказал министр.

По его словам, все "хотят результата здесь и сейчас", но "дом не строится за один день и потом за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью".

"Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует Крымская платформа. Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, которая будет всегда у них, как заноза, сидеть", – заявил глава МИД.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
Умер актер Арнис Лицитис
Умер актер Арнис Лицитис
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (177736)
2
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (170298)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (131464)
4
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (112644)
5
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (78394)
6
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (66264)
7
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени (65281)
8
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (61812)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS