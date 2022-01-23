Кулеба: Крымская платформа является огромным раздражителем для России

Кулеба: Крымская платформа – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем" Фото: EPA

"Крымская платформа – это "дом", который мы построили. Теперь мы его "подключаем к сетям" и "заселяем". "Подключение сетей" происходит путем интеграции Крымской платформы в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решение, поддержка, признание Крымской платформы со стороны ЕС и других организаций. "Заселяем" партнерами, готовыми действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое дружественное нам государство. И сейчас мы переходим к содержательной работе", – сказал министр.

По его словам, все "хотят результата здесь и сейчас", но "дом не строится за один день и потом за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью".

"Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует Крымская платформа. Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, которая будет всегда у них, как заноза, сидеть", – заявил глава МИД.