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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Зерно посеяно". Корниенко рассказал об итогах парламентского саммита Крымской платформы

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Корниенко подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться"
Корниенко подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться"
Фото: rada.gov.ua

Украина ожидает определенных решений от парламентов стран-партнеров по итогам первого парламентского саммита Крымской платформы, сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом он сказал 28 октября в эфире телеканала "Рада".

Ведущая отметила, что по итогам саммита, как надеялась Украина, в парламентах стран-партнеров должны были лучше понимать, что делать для деоккупации Крыма и глобальной безопасности. Она спросила, оправдались ли эти ожидания.

"Как говорится, зерно посеяно, теперь будем ожидать его всходов. Я думаю, что и парламенты будут производить определенные решения, и будут создаваться группы поддержки Крымской платформы, и мы также работаем над определенной межпарламентской сетью", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться". 

По словам Корниенко, Рада на парламентском саммите предложила говорить обо всех незаконно захваченных, аннексированных, оккупированных Российской Федерацией территориях.

"Верховная Рада уже над этим работает. Мы уже обратились к международному сообществу с тем, чтобы признать такими территориями и Северные территории Японии, и Республику Ичкерия, и будем дальше работать", – отметил первый вице-спикер. 

Он добавил, что украинский парламент продолжит пояснять, что Россия – это империя, которая в XXI веке не имеет права быть представленной в каких-либо международных организациях.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в Загребе 24–25 октября, приняли участие около 400 политиков со всего мира, в частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии. По его итогам участники саммита опубликовали совместную декларацию.

Теги: Крым, оккупация, аннексия, саммит, война России против Украины, Александр Корниенко, Крымская платформа
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