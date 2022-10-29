"Зерно посеяно". Корниенко рассказал об итогах парламентского саммита Крымской платформы

Ведущая отметила, что по итогам саммита, как надеялась Украина, в парламентах стран-партнеров должны были лучше понимать, что делать для деоккупации Крыма и глобальной безопасности. Она спросила, оправдались ли эти ожидания.
"Как говорится, зерно посеяно, теперь будем ожидать его всходов. Я думаю, что и парламенты будут производить определенные решения, и будут создаваться группы поддержки Крымской платформы, и мы также работаем над определенной межпарламентской сетью", – сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться".
По словам Корниенко, Рада на парламентском саммите предложила говорить обо всех незаконно захваченных, аннексированных, оккупированных Российской Федерацией территориях.
"Верховная Рада уже над этим работает. Мы уже обратились к международному сообществу с тем, чтобы признать такими территориями и Северные территории Японии, и Республику Ичкерия, и будем дальше работать", – отметил первый вице-спикер.
Он добавил, что украинский парламент продолжит пояснять, что Россия – это империя, которая в XXI веке не имеет права быть представленной в каких-либо международных организациях.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.
В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в Загребе 24–25 октября, приняли участие около 400 политиков со всего мира, в частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии. По его итогам участники саммита опубликовали совместную декларацию.