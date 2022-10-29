"Зерно посеяно". Корниенко рассказал об итогах парламентского саммита Крымской платформы

Корниенко подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться" Фото: rada.gov.ua

Ведущая отметила, что по итогам саммита, как надеялась Украина, в парламентах стран-партнеров должны были лучше понимать, что делать для деоккупации Крыма и глобальной безопасности. Она спросила, оправдались ли эти ожидания.

"Как говорится, зерно посеяно, теперь будем ожидать его всходов. Я думаю, что и парламенты будут производить определенные решения, и будут создаваться группы поддержки Крымской платформы, и мы также работаем над определенной межпарламентской сетью", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что вопрос Крыма очень символичен, так как с него началась война и "им должна закончиться".

По словам Корниенко, Рада на парламентском саммите предложила говорить обо всех незаконно захваченных, аннексированных, оккупированных Российской Федерацией территориях.

"Верховная Рада уже над этим работает. Мы уже обратились к международному сообществу с тем, чтобы признать такими территориями и Северные территории Японии, и Республику Ичкерия, и будем дальше работать", – отметил первый вице-спикер.

Он добавил, что украинский парламент продолжит пояснять, что Россия – это империя, которая в XXI веке не имеет права быть представленной в каких-либо международных организациях.