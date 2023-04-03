Украина совместно с Румынией проведут конференцию по безопасности в рамках работы Крымской платформы – Минобороны

Первая Черноморская конференция по безопасности, инициированная Украиной, пройдет в Румынии 12–13 апреля, отметили в Минобороны Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 3 апреля сообщается на сайте Минобороны Украины.

"Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины разрушила систему безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Для того чтобы найти действенный инструментарий ответа на эти вызовы и обеспечить возможности устойчивого развития всем мирным странам региона, Украина инициировала первую Черноморскую конференцию по безопасности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках работы международной Крымской платформы – механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.

Как рассказали в Минобороны Украины, в конференции примут участие министры иностранных дел и министры обороны, главы международных институтов, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников международной Крымской платформы.

"Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе. В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак", – говорится в сообщении.