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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина совместно с Румынией проведут конференцию по безопасности в рамках работы Крымской платформы – Минобороны

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Первая Черноморская конференция по безопасности, инициированная Украиной, пройдет в Румынии 12 13 апреля, отметили в Минобороны
Первая Черноморская конференция по безопасности, инициированная Украиной, пройдет в Румынии 12–13 апреля, отметили в Минобороны
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Украина и Румыния 12–13 апреля в Бухаресте проведут первую Черноморскую конференцию по безопасности.

Об этом 3 апреля сообщается на сайте Минобороны Украины.

"Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины разрушила систему безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Для того чтобы найти действенный инструментарий ответа на эти вызовы и обеспечить возможности устойчивого развития всем мирным странам региона, Украина инициировала первую Черноморскую конференцию по безопасности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках работы международной Крымской платформы – механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.

Как рассказали в Минобороны Украины, в конференции примут участие министры иностранных дел и министры обороны, главы международных институтов, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников международной Крымской платформы.

"Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе. В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и другими странами.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций, в том числе лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.

Теги: Россия, Украина, Румыния, Черное море, агрессия, угрозы, Бухарест, Минобороны, война России против Украины, безопасность, конференция, кибератака, Крымская платформа
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