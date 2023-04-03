Украина совместно с Румынией проведут конференцию по безопасности в рамках работы Крымской платформы – Минобороны

Об этом 3 апреля сообщается на сайте Минобороны Украины.
"Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины разрушила систему безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Для того чтобы найти действенный инструментарий ответа на эти вызовы и обеспечить возможности устойчивого развития всем мирным странам региона, Украина инициировала первую Черноморскую конференцию по безопасности", – сказано в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоится в рамках работы международной Крымской платформы – механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.
Как рассказали в Минобороны Украины, в конференции примут участие министры иностранных дел и министры обороны, главы международных институтов, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников международной Крымской платформы.
"Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе. В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак", – говорится в сообщении.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и другими странами.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций, в том числе лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.