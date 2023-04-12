Союзники не понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии – СМИ

Со ссылкой на источники издание утверждает, что за аргументами Будапешта о пренебрежительной политике "взгляда сверху" со стороны Стокгольма, вероятно, стоит влияние Турции и России.

По их словам, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намного несерьезнее, чем президента Турции Реджепа Эрдогана. В том числе из-за постоянно меняющейся риторики Венгрии.

"Раздражающее шоу", – назвал это один из собеседников издания из дипломатического корпуса.

Директор Будапештского института политического капитала Петер Креко заявил газете, что, по его мнению, "Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран" и роль Турции для нее выросла значительно.

"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада", – сказал он.