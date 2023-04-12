Союзники не понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии – СМИ

Со ссылкой на источники издание утверждает, что за аргументами Будапешта о пренебрежительной политике "взгляда сверху" со стороны Стокгольма, вероятно, стоит влияние Турции и России.
По их словам, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намного несерьезнее, чем президента Турции Реджепа Эрдогана. В том числе из-за постоянно меняющейся риторики Венгрии.
"Раздражающее шоу", – назвал это один из собеседников издания из дипломатического корпуса.
Директор Будапештского института политического капитала Петер Креко заявил газете, что, по его мнению, "Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран" и роль Турции для нее выросла значительно.
"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада", – сказал он.
Один из членов парламента Венгрии, комментируя оценки европейских дипломатов, заявил, что "постоянные сомнения по поводу состояния демократии оскорбительны не только для правительства, но и для народа Венгрии".
В то же время, по данным журналистов, в западных столицах есть убеждение, что Венгрия не будет тормозить присоединение Швеции самостоятельно.
"Они, скорее всего, ратифицируют на несколько дней раньше Турции", – сказал газете один из шведских чиновников.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.