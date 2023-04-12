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Союзники не понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии – СМИ

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Позицию премьер-министра Венгрии Орбана в ЕС называют "раздражающим шоу" Politico
Позицию премьер-министра Венгрии Орбана в ЕС называют "раздражающим шоу" – Politico
Фото: ЕРА

Политика Венгрии, которая вслед за Турцией блокирует вступление Швеции в НАТО, вызывает недоумение у остальных стран Евросоюза. Об этом 12 апреля пишет Politico.

Со ссылкой на источники издание утверждает, что за аргументами Будапешта о пренебрежительной политике "взгляда сверху" со стороны Стокгольма, вероятно, стоит влияние Турции и России.

По их словам, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намного несерьезнее, чем президента Турции Реджепа Эрдогана. В том числе из-за постоянно меняющейся риторики Венгрии.

"Раздражающее шоу", – назвал это один из собеседников издания из дипломатического корпуса.

Директор Будапештского института политического капитала Петер Креко заявил газете, что, по его мнению, "Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран" и роль Турции для нее выросла значительно.

"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада", – сказал он. 

Один из членов парламента Венгрии, комментируя оценки европейских дипломатов, заявил, что "постоянные сомнения по поводу состояния демократии оскорбительны не только для правительства, но и для народа Венгрии".

В то же время, по данным журналистов, в западных столицах есть убеждение, что Венгрия не будет тормозить присоединение Швеции самостоятельно.

"Они, скорее всего, ратифицируют на несколько дней раньше Турции", – сказал газете один из шведских чиновников.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
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