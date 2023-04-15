Украина не примет от НАТО никаких суррогатных решений по вопросу членства – Кулеба

"Если союзники решат, что в вопросе членства НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат вильнюсского саммита", – заявил министр.
Неприемлемым вариантом Кулеба также назвал ситуацию, в которой союзники попробуют Украине предложить какие-то положительные вещи в вопросе углубления сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству страны в Альянсе.
"Наша позиция очень простая: в Вильнюсе НАТО должен сделать шаг к членству и решить вопрос того, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО. Но мы ни в коем случае не будем принимать никаких суррогатных решений", – подчеркнул глава МИД.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.