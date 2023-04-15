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ПОЛИТИКА

Украина не примет от НАТО никаких суррогатных решений по вопросу членства – Кулеба

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Кулеба: В Вильнюсе НАТО должен сделать шаг к членству [Украины в Альянсе]
Кулеба: В Вильнюсе НАТО должен сделать шаг к членству [Украины в Альянсе]
Фото: EPA

Украине нужны реальные шаги по членству в НАТО, поэтому никакие полумеры саммита в Вильнюсе Киев не устроят. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 14 апреля во время онлайн-стрима с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram.

"Если союзники решат, что в вопросе членства НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат вильнюсского саммита", – заявил министр.

Неприемлемым вариантом Кулеба также назвал ситуацию, в которой союзники попробуют Украине предложить какие-то положительные вещи в вопросе углубления сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству страны в Альянсе.

"Наша позиция очень простая: в Вильнюсе НАТО должен сделать шаг к членству и решить вопрос того, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО. Но мы ни в коем случае не будем принимать никаких суррогатных решений", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО, сотрудничество, членство
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