Украина не примет от НАТО никаких суррогатных решений по вопросу членства – Кулеба

"Если союзники решат, что в вопросе членства НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат вильнюсского саммита", – заявил министр.

Неприемлемым вариантом Кулеба также назвал ситуацию, в которой союзники попробуют Украине предложить какие-то положительные вещи в вопросе углубления сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству страны в Альянсе.

"Наша позиция очень простая: в Вильнюсе НАТО должен сделать шаг к членству и решить вопрос того, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО. Но мы ни в коем случае не будем принимать никаких суррогатных решений", – подчеркнул глава МИД.