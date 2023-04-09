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ПОЛИТИКА

Только с Украиной НАТО гарантирует Европе настоящую защиту от посягательств на жизнь народов – Зеленский

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Без Украины сложно представить крепость НАТО, отметил Зеленский
Без Украины сложно представить крепость НАТО, отметил Зеленский
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Литву за позицию, которая может повлиять на решения относительно Украины, которые могут принять на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Очень важное решение принято на этой неделе в Литве – относительно главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО – пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе", – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил литовский народ и политиков Литвы "за понимание именно актуальной ситуации с безопасностью в Европе".

"Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от какого-либо посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить крепость", – объяснил он.

Зеленский отметил, что Украина уже работает над тем, чтобы решение литовского Сеймаса имело продолжение "в ближайшие недели и месяцы".

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Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Зеленского пригласили на саммит, сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.

В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе". "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Литва, война, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, саммит НАТО, членство
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