Только с Украиной НАТО гарантирует Европе настоящую защиту от посягательств на жизнь народов – Зеленский

"Очень важное решение принято на этой неделе в Литве – относительно главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО – пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе", – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил литовский народ и политиков Литвы "за понимание именно актуальной ситуации с безопасностью в Европе".

"Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от какого-либо посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить крепость", – объяснил он.

Зеленский отметил, что Украина уже работает над тем, чтобы решение литовского Сеймаса имело продолжение "в ближайшие недели и месяцы".

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Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Зеленского пригласили на саммит, сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.

В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе". "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.