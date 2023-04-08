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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нет народа, который бы одобрял то, что принесла Украине российская оккупация

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К международному сообществу Зеленский обращался более 500 раз после полномасштабного вторжения РФ
К международному сообществу Зеленский обращался более 500 раз после полномасштабного вторжения РФ
Фото: president.gov.ua

Чем больше в мире будут знать о российской агрессии против Украины, тем быстрее оккупанты проиграют. Об этом в видеообращении по итогам 8 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свое обращение к парламенту Чили 4 апреля.

"Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов... Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет и спокойствие вернется. Вернется не только Украине – вернется всем в мире", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил Чили за поддержку.

"На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нас", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Зеленский регулярно обращается к международному сообществу с информацией о войне.

Всего, по данным Forbes, за прошлый год Зеленский выступил с публичными речами 563 раза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Чили, война, оккупация, изнасилование, агрессия, депортация, вторжение, Владимир Зеленский, парламент, концлагерь, война России против Украины, президент
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