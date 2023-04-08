Зеленский: Нет народа, который бы одобрял то, что принесла Украине российская оккупация

К международному сообществу Зеленский обращался более 500 раз после полномасштабного вторжения РФ Фото: president.gov.ua

"Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов... Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет и спокойствие вернется. Вернется не только Украине – вернется всем в мире", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил Чили за поддержку.

"На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нас", – объяснил Зеленский.

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