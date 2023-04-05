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"Нет такого преступления, которое еще не совершила Россия". Зеленский обратился к парламенту Чили

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Зеленский: Еще почти 1900 украинских городов и сел мы должны освободить от российского зла
Зеленский: Еще почти 1900 украинских городов и сел мы должны освободить от российского зла
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля обратился к парламенту Чили. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Еще почти 1900 украинских городов и сел мы должны освободить от российского зла! Именно для этого мы создали коалицию стран, помогающих Украине защищать нашу национальную независимость и жизнь наших людей. Именно для этого я предложил еще прошлой осенью формулу мира – десять пунктов, способных вернуть Украине безопасность, а всей Европе и всему миру – стабильность, нарушенную русским фашизмом. Именно для этого мы обращаемся за поддержкой к вам – к чилийскому народу", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Чили за осуждение российской агрессии, в частности за поддержку соответствующих резолюций Генассамблеи ООН. Также он поблагодарил президента Чили Габриэля Борича за достигнутые  договоренности об участии страны в гуманитарном разминировании Украины.

Глава государства пригласил Чили присоединиться к миротворческим усилиям Украины и к усилиям по поводу продовольственной безопасности, а также к действиям Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

"Пожалуйста, поддерживайте усилия Международного уголовного суда, недавно выдавшего ордер на арест российского диктатора по делу о насильственной депортации украинских детей в Россию и попытки уничтожения их идентичности путем ассимиляции и незаконного усыновления. При живых родных! Нет такого преступления, которое еще не совершила Россия, ведя эту войну. И нет такого народа, который мог бы остаться безразличным или нейтральным к такому злу. Потому что мы все – люди. Мы все хотим, чтобы дети наших народов были счастливы в безопасности. Учились и радовались жизни, а не рисовали на стенах в неволе, в подвалах и лагерях", –  сказал президент.

Контекст:

В августе 2022 года Зеленский заявил, что очень важно, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине и присоединились к санкционной политике в отношении Российской Федерации.  

В январе 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует серьезно заняться Южной Америкой в дипломатической сфере и разработать Латиноамериканскую стратегию

21 марта Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чили Боричем. Они обсудили дальнейшую консолидацию поддержки стран Латинской Америки. Борич после разговора написал в Twitter, что Чили будет оказывать Украине поддержку на всех площадках "для достижения необходимого мира". 

Теги: Украина, Чили, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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