"Нет такого преступления, которое еще не совершила Россия". Зеленский обратился к парламенту Чили

Зеленский: Еще почти 1900 украинских городов и сел мы должны освободить от российского зла Фото: EPA

"Еще почти 1900 украинских городов и сел мы должны освободить от российского зла! Именно для этого мы создали коалицию стран, помогающих Украине защищать нашу национальную независимость и жизнь наших людей. Именно для этого я предложил еще прошлой осенью формулу мира – десять пунктов, способных вернуть Украине безопасность, а всей Европе и всему миру – стабильность, нарушенную русским фашизмом. Именно для этого мы обращаемся за поддержкой к вам – к чилийскому народу", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Чили за осуждение российской агрессии, в частности за поддержку соответствующих резолюций Генассамблеи ООН. Также он поблагодарил президента Чили Габриэля Борича за достигнутые договоренности об участии страны в гуманитарном разминировании Украины.

Глава государства пригласил Чили присоединиться к миротворческим усилиям Украины и к усилиям по поводу продовольственной безопасности, а также к действиям Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

"Пожалуйста, поддерживайте усилия Международного уголовного суда, недавно выдавшего ордер на арест российского диктатора по делу о насильственной депортации украинских детей в Россию и попытки уничтожения их идентичности путем ассимиляции и незаконного усыновления. При живых родных! Нет такого преступления, которое еще не совершила Россия, ведя эту войну. И нет такого народа, который мог бы остаться безразличным или нейтральным к такому злу. Потому что мы все – люди. Мы все хотим, чтобы дети наших народов были счастливы в безопасности. Учились и радовались жизни, а не рисовали на стенах в неволе, в подвалах и лагерях", – сказал президент.