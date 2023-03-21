Зеленский обсудил с президентом Чили российскую агрессию против Украины и формулу мира

"Поблагодарил за сотрудничество на международных площадках. Обсудили дальнейшую консолидацию поддержки стран Латинской Америки. Приветствовали решение Международного уголовного суда [о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина] и затронули тему создания специального трибунала. Обсудили нашу формулу мира", – заявил он.

Провів онлайн-розмову з Президентом Чилі @GabrielBoric. Подякував за співпрацю на міжнародних майданчиках. Обговорили подальшу консолідацію підтримки країн Латинської Америки. Привітали рішення МКС і торкнулися теми створення спеціального трибуналу. Обговорили нашу #ФормулаМиру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2023

В вечернем видеообращении, опубликованном на сайте Офиса президента, Зеленский назвал разговор хорошим.

"Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно. И лучшее доказательство тому – это наш опыт. Уже приобретенный украинцами опыт изгнания российских окупантов. Благодаря храбрости наших воинов, поддержке наших партнеров, которые никогда не смирятся с российским стремлением сломать международный правопорядок", – сказал глава государства.