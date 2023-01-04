Кулеба анонсировал принятие Латиноамериканской стратегии

По словам Кулебы, важным событием в регионе Латинской Америки стало вступление в должность 1 января президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы. Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко приняла участие в торжественной церемонии инаугурации и провела содержательные встречи не только с президентом Бразилии, но и с главами других иностранных делегаций.

"Этот визит высокого уровня показал заинтересованность нашего государства в перезагрузке украинско-бразильского диалога, придании дополнительного импульса торгово-экономическим отношениям. Мы услышали сигналы от бразильской стороны, будем с ними активно работать, как и с другими странами этого региона", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в этом году Латинская Америка будет у Украины в приоритете.

"Это последний регион мира, который мы еще основательно не перепахали, не прошлись по каждой стране. У нас уже есть Африканская стратегия, мы ее реализуем, есть Азиатская стратегия, мы ее реализуем. Следующий документ стратегического характера, который примет МИД в этом году, будет Латиноамериканская стратегия, и вы в этом году увидите мощный возврат Украины на простор Южной Америки", – отметил министр.