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Кулеба анонсировал принятие Латиноамериканской стратегии

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Кулеба рассказал о планах наладить связи со странами Латинской Америки
Кулеба рассказал о планах наладить связи со странами Латинской Америки
Скриншот: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина планирует серьезно заняться Южной Америкой в дипломатической сфере. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 4 января, который транслировал МИД в Facebook.

По словам Кулебы, важным событием в регионе Латинской Америки стало вступление в должность 1 января президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы. Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко приняла участие в торжественной церемонии инаугурации и провела содержательные встречи не только с президентом Бразилии, но и с главами других иностранных делегаций.

"Этот визит высокого уровня показал заинтересованность нашего государства в перезагрузке украинско-бразильского диалога, придании дополнительного импульса торгово-экономическим отношениям. Мы услышали сигналы от бразильской стороны, будем с ними активно работать, как и с другими странами этого региона", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в этом году Латинская Америка будет у Украины в приоритете.

"Это последний регион мира, который мы еще основательно не перепахали, не прошлись по каждой стране. У нас уже есть Африканская стратегия, мы ее реализуем, есть Азиатская стратегия, мы ее реализуем. Следующий документ стратегического характера, который примет МИД в этом году, будет Латиноамериканская стратегия, и вы в этом году увидите мощный возврат Украины на простор Южной Америки", – отметил министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1131973681299437/

Контекст:

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине и присоединились к санкционной политике в отношении Российской Федерации. 

Бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина Аббас Галлямов заявлял, что некоторые из стран Латинской Америки, в частности Венесуэла или Аргентина, могут стать убежищем для Путина в случае его бегства из РФ.

Теги: МИД, МИД Украины, Бразилия, Латинская Америка, Дмитрий Кулеба, дипломаты
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