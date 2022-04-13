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Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию

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Литий наиболее важен для производства аккумуляторных батарей большой емкости
Литий наиболее важен для производства аккумуляторных батарей большой емкости
Фото: depositphotos.com

Южноамериканские страны Чили и Аргентина прекратили поставки в Россию литиевой руды. Об этом 12 апреля сообщил заместитель директора департамента металлургии и материалов минпромторга РФ Владислав Демидов на круглом столе, видео которого опубликовал Совет Федерации РФ в YouTube.

Демидов отметил, что в России отсутствует добыча литиевого сырья, то есть само сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Отгрузки из Чили и Аргентины прекращены, а текущая возможность получать сырье сохраняется только из Боливии.

По его словам, мощности по переработке в России есть, компании перерабатывают карбонат лития как для обеспечения внутренних нужд, так и для экспорта. Но при этом существует "гигантская проблема" с литием.

"По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии и точно так же и Чили, и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде", – сказал Демидов.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей: автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химической отрасли и других. Литий наиболее важен для производства аккумуляторных батарей большой емкости.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел несколько пакетов санкций против российских чиновников и бизнесменов, в частности, заморозив их активы. СШАВеликобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.

Чили и Аргентина не вводили санкций против РФ. Однако, как отмечает РБК, западные ограничения затронули российские финансовые и транспортные компании, а также маршруты для транспортировки, что привело к перерыву в поставках.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Чили, Аргентина, торговля, литий
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