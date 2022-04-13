Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию

Демидов отметил, что в России отсутствует добыча литиевого сырья, то есть само сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Отгрузки из Чили и Аргентины прекращены, а текущая возможность получать сырье сохраняется только из Боливии.
По его словам, мощности по переработке в России есть, компании перерабатывают карбонат лития как для обеспечения внутренних нужд, так и для экспорта. Но при этом существует "гигантская проблема" с литием.
"По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии и точно так же и Чили, и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде", – сказал Демидов.
Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей: автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химической отрасли и других. Литий наиболее важен для производства аккумуляторных батарей большой емкости.
После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел несколько пакетов санкций против российских чиновников и бизнесменов, в частности, заморозив их активы. США, Великобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.
Чили и Аргентина не вводили санкций против РФ. Однако, как отмечает РБК, западные ограничения затронули российские финансовые и транспортные компании, а также маршруты для транспортировки, что привело к перерыву в поставках.