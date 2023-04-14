Зеленский: Очевидно, что законное место Украины – в НАТО

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: EPA

Он сообщил, что сегодня провел совещание по евроатлантической интеграции, "по неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО". Президент назвал его "содержательным".

"Очевидно, что место Украины – в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги", – сказал президент.