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Зеленский: Очевидно, что законное место Украины – в НАТО

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

Украина должна быть членом НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 14 апреля, опубликованном его пресс-службой.

Он сообщил, что сегодня провел совещание по евроатлантической интеграции, "по неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО". Президент назвал его "содержательным".

"Очевидно, что место Украины – в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги", – сказал президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, война России против Украины
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