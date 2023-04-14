ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходжес: Мы должны непрерывно помогать Украине. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как Южная Корея

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ходжес: Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: "Нам нужна победа Украины"
Ходжес: Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: "Нам нужна победа Украины"
Фото: ЕРА

Победа Украины в войне может наступить уже в этом году, но это во многом зависит от США и некоторых других западных стран, которым нужно твердо заявить о желании, чтобы Украина победила, считает экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: "Нам нужна победа Украины", что политика США – это победа Украины по определению президента [Владимира] Зеленского: полное восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех депортированных украинцев, ответственность россиян за все военные преступления. А потом какие-то гарантии безопасности, включая в конечном итоге вступление в НАТО. Я бы хотел видеть именно эту картину", – заявил Ходжес. 

По его оценке, сейчас поддержка такого окончания войны в США "довольно большая, но пока еще не единая".

"И поэтому приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак", – считает генерал.

По его мнению, если Запад примет такое политическое решение и обеспечит Украину всем необходимым, то война закончится к концу года.

"Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем. И я верю в такую возможность. Но если мы так не поступим, то, вероятно, война продолжится и в следующем году", – отметил Ходжес.

Он добавил, что ожидает также некоего соглашения или договоренности между Украиной и США вместе, возможно, с некоторыми другими странами, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставили помощь Украине на десятки миллиардов долларов – преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Весной 2022 года был основан формат "Рамштайн" – международная консультативная группа по оказанию помощи Украине под руководством США. Встречи консультативной группы проводят ежемесячно.

Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-форматеНа заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания Зеленский. 

Теги: США, НАТО, оружие, вооружение, военная помощь, Бен Ходжес, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (188328)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (85803)
3
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (69435)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (69395)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68498)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (49558)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (46553)
8
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (46328)
 
 
 
 