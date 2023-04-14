Ходжес: Мы должны непрерывно помогать Украине. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как Южная Корея

"Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: "Нам нужна победа Украины", что политика США – это победа Украины по определению президента [Владимира] Зеленского: полное восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех депортированных украинцев, ответственность россиян за все военные преступления. А потом какие-то гарантии безопасности, включая в конечном итоге вступление в НАТО. Я бы хотел видеть именно эту картину", – заявил Ходжес.
По его оценке, сейчас поддержка такого окончания войны в США "довольно большая, но пока еще не единая".
"И поэтому приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак", – считает генерал.
По его мнению, если Запад примет такое политическое решение и обеспечит Украину всем необходимым, то война закончится к концу года.
"Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем. И я верю в такую возможность. Но если мы так не поступим, то, вероятно, война продолжится и в следующем году", – отметил Ходжес.
Он добавил, что ожидает также некоего соглашения или договоренности между Украиной и США вместе, возможно, с некоторыми другими странами, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО.
Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью
США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставили помощь Украине на десятки миллиардов долларов – преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Весной 2022 года был основан формат "Рамштайн" – международная консультативная группа по оказанию помощи Украине под руководством США. Встречи консультативной группы проводят ежемесячно.
Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания Зеленский.