Кулеба назвал три условия, которые необходимы, чтобы обеспечить победу Украины

"Нужно предпринять три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя", – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, необходимо:

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

28 марта министр обороны США Ллойд Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.