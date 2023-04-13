Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая

Боррель объявил об утверждении меры помощи на боеприпасы для Украины Фото: EPA

Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая, говорится в сообщении.

Это решение реализует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.