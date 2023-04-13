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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая

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Боррель объявил об утверждении меры помощи на боеприпасы для Украины
Боррель объявил об утверждении меры помощи на боеприпасы для Украины
Фото: EPA

Совет Европейского союза 13 апреля принял меру помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает сайт Совета ЕС.

Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая, говорится в сообщении.

Это решение реализует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная помощь, Совет ЕС, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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