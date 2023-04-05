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В ЕС не могут договориться, как потратить €1 млрд на боеприпасы для Украины – Politico

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В ЕС не могут договориться о том, будут оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС или также будут открыты для сторонних производителей
В ЕС не могут договориться о том, будут оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС или также будут открыты для сторонних производителей
Фото: pixabay.com

Страны – члены ЕС уже две недели не могут договориться по ключевому вопросу, касающемуся закупки для Украины боеприпасов на €1 млрд. Из-за этого процесс сильно затянулся, пишет 5 апреля Politico, ссылаясь на источники.

Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос закупки боеприпасов, но не смогли добиться существенного прогресса, говорят источники.

Предметом дискуссии стал вопрос о том, будут оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия также должна проделать дополнительную работу, чтобы составить карту возможностей компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательной сделки.

Поскольку вопрос зашел в тупик, послы в среду вместо этого сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: на сделке по безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. Источники Politico сказали, что послы завершили сделку по плану пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасовСреди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Европейская комиссия, боеприпасы, артиллерия, Европа, война России против Украины, сделка, соглашение, ЕС
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