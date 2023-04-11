"Укроборонпром" передал ВСУ партию артиллерийских снарядов, производимых вместе со страной НАТО

Там отметили, что снаряды произведены совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии. К работам были привлечены украинские специалисты.

22 марта в концерне сообщали, что для ВСУ также передали артиллерийские снаряды калибра 122 мм.

В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм. А 14 марта "Укроборонпром" сообщил, что начал производить за рубежом снаряды калибра 125 мм для танковой пушки.