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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укроборонпром" передал ВСУ партию артиллерийских снарядов, производимых вместе со страной НАТО

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"Укроборонпром" производил снаряды совместно со страной НАТО
"Укроборонпром" производил снаряды совместно со страной НАТО
Фото: УкрОборонПром / Telegram

ГК "Укроборонпром" передал украинским военным партию 125-мм и 112-мм снарядов. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба концерна в Telegram.

Там отметили, что снаряды произведены совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии. К работам были привлечены украинские специалисты.

22 марта в концерне сообщали, что для ВСУ также передали артиллерийские снаряды калибра 122 мм.

В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм. А 14 марта "Укроборонпром" сообщил, что начал производить за рубежом снаряды калибра 125 мм для танковой пушки.

Контекст:

В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: Украина, НАТО, Укроборонпром, военные, боеприпасы, артиллерия, технологии, ВСУ
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