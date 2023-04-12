Остин поблагодарил Украину за "беспрецедентную прозрачность" в отчетах о предоставленной военной помощи

"Мы увеличили помощь [Украине] в сфере безопасности на десятки миллиардов долларов. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы поставили HIMARS и гаубицы, NASAMS и IRIS-T, Strykers, Leopard и многие другие системы. И это имело прямое и явное значение на поле боя. [...] Мы также по-прежнему сосредоточены на подотчетности. И позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы гарантировать, что наша помощь в сфере безопасности остается в руках защитников Украины", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что "Россия выбрала агрессию, а Украина выбрала ответный удар".

"Ваши храбрые силы выиграли сражения под Харьковом, Киевом и Херсоном. И под руководством президента [Джо] Байдена США поддерживали борьбу Украины за свободу на каждом этапе пути. [...] Мы продолжим оперативно оказывать помощь в обеспечении безопасности за счет закупок, а также из собственных запасов. Мы также по-прежнему привержены поддержке и обеспечению ваших сил необходимыми запчастями и обучением для обслуживания", – объяснил Остин.

По его словам, США продолжат "инвестировать в собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства" в военно-промышленном комплексе.

"Я уверен, что мы обеспечим оборонные потребности Украины этой весной и далее. И как неоднократно заявлял президент [США], мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава Пентагона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В США Шмыгаль отправился на самолете с тремя эмодзи, среди которых – изображение истребителя. На встрече с Остином премьер Украины призвал Соединенные Штаты предоставить Украине истребители "F-15 или F-16".