Остин поблагодарил Украину за "беспрецедентную прозрачность" в отчетах о предоставленной военной помощи

"Мы увеличили помощь [Украине] в сфере безопасности на десятки миллиардов долларов. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы поставили HIMARS и гаубицы, NASAMS и IRIS-T, Strykers, Leopard и многие другие системы. И это имело прямое и явное значение на поле боя. [...] Мы также по-прежнему сосредоточены на подотчетности. И позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы гарантировать, что наша помощь в сфере безопасности остается в руках защитников Украины", – сказал Остин.
Он подчеркнул, что "Россия выбрала агрессию, а Украина выбрала ответный удар".
"Ваши храбрые силы выиграли сражения под Харьковом, Киевом и Херсоном. И под руководством президента [Джо] Байдена США поддерживали борьбу Украины за свободу на каждом этапе пути. [...] Мы продолжим оперативно оказывать помощь в обеспечении безопасности за счет закупок, а также из собственных запасов. Мы также по-прежнему привержены поддержке и обеспечению ваших сил необходимыми запчастями и обучением для обслуживания", – объяснил Остин.
По его словам, США продолжат "инвестировать в собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства" в военно-промышленном комплексе.
"Я уверен, что мы обеспечим оборонные потребности Украины этой весной и далее. И как неоднократно заявлял президент [США], мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава Пентагона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В США Шмыгаль отправился на самолете с тремя эмодзи, среди которых – изображение истребителя. На встрече с Остином премьер Украины призвал Соединенные Штаты предоставить Украине истребители "F-15 или F-16".
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В январе в Агентстве США по международному развитию (USAID) открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.
29 марта и.о. генинспектора USAID Николь Анджарелла сообщила в Сенате США, что серьезных нарушений не обнаружено.