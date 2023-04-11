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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В утечке данных Пентагона говорится, что за атакой на самолет А-50 в Беларуси могли стоять агенты СБУ – СМИ

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О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов стало известно 26 февраля
О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов стало известно 26 февраля
Фото: wikipedia.org

The Economist, ссылаясь на утечку секретных документов США, написал 10 апреля, что за атакой на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском аэродроме Мачулище стоят агенты Службы безопасности Украины.

Согласно материалу, 26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси "проигнорировали приказ" и атаковали российский самолет А-50 ранее в тот же день.

В документах также говорится, что о действиях украинских агентов американцы узнали через прослушку. Отрывки разведданных якобы содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50У в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

По данным СМИ, взрывы были результатом действий белорусских партизан. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль за выездом из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.

Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, самолет, аэродром, The Economist, самолеты, война России против Украины
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