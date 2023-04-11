В утечке данных Пентагона говорится, что за атакой на самолет А-50 в Беларуси могли стоять агенты СБУ – СМИ

Согласно материалу, 26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси "проигнорировали приказ" и атаковали российский самолет А-50 ранее в тот же день.

В документах также говорится, что о действиях украинских агентов американцы узнали через прослушку. Отрывки разведданных якобы содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50У в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

По данным СМИ, взрывы были результатом действий белорусских партизан. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль за выездом из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.

Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.