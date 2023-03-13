68% украинцев выступают за освобождение Крыма, даже если из-за этого война затянется, а Запад ослабит помощь Украине – опрос

По данным социологов, 68% граждан поддерживают деоккупацию украинского полуострова, даже если из-за этого война с Россией затянется, а Запад ослабит помощь Украине.

В то же время 24% опрошенных думают, что Украине стоит воздержаться от попыток освободить Крым военным путем, если Киев получит "твердое обязательство" Запада помочь освободить и защитить остальные территории страны, включая Донбасс.

Еще 8% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 февраля по 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.