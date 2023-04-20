"Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной". Зеленский в Киеве провел встречу со Столтенбергом

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

Контекст:

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Накануне, 19 апреля, Столтенберг посетил Прагу, отмечается на сайте НАТО. Он провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом. Столтенберг поблагодарил Павела за неизменную поддержку Чехией Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России, указывается в сообщении на сайте Альянса.