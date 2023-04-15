Украине нужны гарантии безопасности еще до вступления в НАТО – Зеленский

Зеленский: Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты Фото: EPA

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать", – подчеркнул глава государства.

По его словам, именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения и именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная.

"Ее [формулу мира] также сегодня подробно обсудили с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО", – сказал президент.

Зеленский отметил, что общая позиция всех государств-участников на саммите в Литве может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

"Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс", – добавил он.