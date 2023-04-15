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ПОЛИТИКА

Украине нужны гарантии безопасности еще до вступления в НАТО – Зеленский

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Зеленский: Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты
Зеленский: Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты
Фото: EPA

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО. Об этом 15 апреля в вечернем видеообращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать", – подчеркнул глава государства.

По его словам, именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения и именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная.

"Ее [формулу мира] также сегодня подробно обсудили с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО", – сказал президент.

Зеленский отметил, что общая позиция всех государств-участников на саммите в Литве может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

"Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс", – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, саммит НАТО, сотрудничество
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