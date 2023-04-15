Зеленский полтора часа говорил с Макроном. Обсудили французскую поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками", – написал глава Украинского государства.
По словам Зеленского, президенты в беседе обсудили итоги недавнего визита Макрона в Китай. Украинский лидер рассказал собеседнику о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех украинских территорий.
Зеленский в разговоре с Макроном отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя.
"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", – подытожил глава Украинского государства.
Елисейский дворец и Офис президента Украины пока не сообщали официальных подробностей о разговоре лидеров стран.
Предыдущий телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся 1 апреля и продолжался около часа.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Макрона критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
Зеленский 8 февраля отмечал, что его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – говорил украинский президент.