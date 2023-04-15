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Зеленский полтора часа говорил с Макроном. Обсудили французскую поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО

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Зеленский провел продолжительные телефонные переговоры с Макроном
Зеленский провел продолжительные телефонные переговоры с Макроном
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля сообщил в Telegram о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками", – написал глава Украинского государства.

По словам Зеленского, президенты в беседе обсудили итоги недавнего визита Макрона в Китай. Украинский лидер рассказал собеседнику о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех украинских территорий.

Зеленский в разговоре с Макроном отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя.

"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", – подытожил глава Украинского государства.

Елисейский дворец и Офис президента Украины пока не сообщали официальных подробностей о разговоре лидеров стран.

Предыдущий телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся 1 апреля и продолжался около часа.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Макрона критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

Зеленский 8 февраля отмечал, что его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – говорил украинский президент.

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