Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавший массовые протесты во Франции. Профсоюзы пообещали новые митинги

Сообщается, что 15 апреля закон был опубликован во французском официальном журнале "Законы и указы" (публикация в официальном вестнике означает вступление закона в силу) после того как накануне конституционный совет Франции признал законной реформу, Макрона.

Отмечается, что у Макрона было 15 дней на подписание этого непопулярного закона, но он решил сделать это в первый же день после выводов конституционного совета.

France24 полагает, что решение конституционного совета, после которого стал возможным запуск реформы, может стать для Макрона пирровой победой, поскольку аналитики говорят, что оно дорого обошлось 45-летнему президенту. Рейтинги одобрения Макрона близки к самому низкому уровню за всю историю, и многие избиратели были возмущены его решением провести закон о пенсиях через парламент без голосования.

Вероятно, следует ожидать и новых протестов: профсоюзы призывают французов выйти на улицы 1 мая, в день международной солидарности трудящихся.

Повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет будет происходить поэтапно до 2030 года.

France24 отмечает, что и после повышения пенсионный возраст во Франции останется ниже, чем у большинства европейских соседей, которые в последние годы также повысили его до 65 лет или больше. Так, пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

В Украине право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию зависит от страхового стажа. Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, после достижения 63 лет – не менее 20 лет, в 65 – не менее 15 лет.

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