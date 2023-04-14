Конституционный совет Франции, несмотря на протесты, утвердил пенсионную реформу

Отмечается, что некоторые пункты предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы КС отклонил, но канал не сообщает деталей.

Закон вызвал трехмесячные массовые протесты, и лидер крайне левой партии La France Insoumise ("Непокорная Франция") Жан-Люк Меланшон заявил в Twitter, что сопротивление продолжится.

"Решение Конституционного совета показывает, что он более внимателен к потребностям президентской монархии, чем к нуждам суверенного народа. Борьба продолжается", – написал он.

La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 14, 2023

Отдельным пунктом Конституционный совет отклонил ходатайство левых партий о проведении референдума по альтернативному закону о пенсиях.