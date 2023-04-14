Конституционный совет Франции, несмотря на протесты, утвердил пенсионную реформу

Отмечается, что некоторые пункты предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы КС отклонил, но канал не сообщает деталей.
Закон вызвал трехмесячные массовые протесты, и лидер крайне левой партии La France Insoumise ("Непокорная Франция") Жан-Люк Меланшон заявил в Twitter, что сопротивление продолжится.
"Решение Конституционного совета показывает, что он более внимателен к потребностям президентской монархии, чем к нуждам суверенного народа. Борьба продолжается", – написал он.
La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 14, 2023
Отдельным пунктом Конституционный совет отклонил ходатайство левых партий о проведении референдума по альтернативному закону о пенсиях.
Акции протеста против пенсионной реформы во Франции продолжаются с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".
Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.
Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать.
Как сообщило RFI, премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.
В акциях протеста 6 апреля во Франции участвовали, по разным данным, от 570 тыс. до 2 млн человек. В Париже во время протестных акций подожгли ресторан La Rotonde, который называют любимым заведением Макрона.