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Конституционный совет Франции, несмотря на протесты, утвердил пенсионную реформу

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Совет отклонил предложение оппозиции провести референдум об альтернативном пенсионном законе
Совет отклонил предложение оппозиции провести референдум об альтернативном пенсионном законе
Фото: conseil-constitutionnel.fr

Конституционный совет Франции признал законной реформу, которая повышает возраст выхода на пенсию c 62 до 64 лет. Об этом 14 апреля сообщает France 24.

Отмечается, что некоторые пункты предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы КС отклонил, но канал не сообщает деталей.

Закон вызвал трехмесячные массовые протесты, и лидер крайне левой партии La France Insoumise ("Непокорная Франция") Жан-Люк Меланшон заявил в Twitter, что сопротивление продолжится.

"Решение Конституционного совета показывает, что он более внимателен к потребностям президентской монархии, чем к нуждам суверенного народа. Борьба продолжается", – написал он.

Отдельным пунктом Конституционный совет отклонил ходатайство левых партий о проведении референдума по альтернативному закону о пенсиях.

Контекст:

Акции протеста против пенсионной реформы во Франции продолжаются с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".

Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать. 

Как сообщило RFI, премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.

В акциях протеста 6 апреля во Франции участвовали, по разным данным, от 570 тыс. до 2 млн человек. В Париже во время протестных акций подожгли ресторан La Rotonde, который называют любимым заведением Макрона.

Теги: Франция, оппозиция, пенсионная реформа, Эммануэль Макрон, протесты во Франции
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