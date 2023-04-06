Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются. В Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Le Figaro со ссылкой на французскую Всеобщую конфедерацию труда пишет, что на митинги вышли почти 2 млн человек. Министерство внутренних дел насчитало 570 тыс. протестующих.
В ходе акций между митингующими и правоохранителями происходили стычки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 154 представителя полиции были ранены, а 111 протестующих – арестованы.
154 blessés, pour l’instant, parmi les forces de l’ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement. 111 interpellations. Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 6, 2023
#Protesters don't separate the #riot #police from #Macron #France #FranceProtests pic.twitter.com/xVWDBIAetu— MidnightVisions (@MidnightVision5) April 6, 2023
#FRANCIA PROSEGUE LA PROTESTA CONTRO MACRON E LA RIFORMA DELLE PENSIONI.— Libera Informazione (@LiberaInformaz) April 6, 2023
Operazione "città morta" a #Rennes. Bloccati gli accessi alla città, ma decine di blocchi sono in corso ovunque nel paese.#greve6avril #manif6avril #France #retraites #Macron #MacronDemission #pensioni https://t.co/g5Yd0uX5DI pic.twitter.com/F101CjaqrL
Как сообщили журналистам BFM TV в полиции, в Париже около 300 протестующих напали на ресторан La Rotonde. В итоге загорелся тент заведения, возгорание быстро потушили пожарные.
Этот ресторан уже подвергался вандализму во время демонстрации желтых жилетов в 2020 году. Макрон праздновал там свой результат в 2017 году в первом туре президентских выборов.
La Rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron incendiée à Paris (@ClementLanot) #LaRotonde #Rotonde #greve6avril #manif6avril #France #manifestationpic.twitter.com/H6Gk5GDDto— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 6, 2023
Как отмечает Le Figaro, в ходе акций протестующие также подожгли вход в Банк Франции в городе Нанси.
MANIFS / RETRAITES : L'entrée de la Banque de France à #Nancy a été incendiée. (Facebook - Média Jaune de Lorraine). pic.twitter.com/p93HFYX8Ho— Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 6, 2023
Le Figaro также пишет, что следующий протест против пенсионной реформы, вероятно, пройдет 13 апреля – как раз накануне заседания французского Конституционного совета, который должен принять решение о будущем реформы.
Акции протеста против пенсионной реформы во Франции собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".
Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.
Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать.
Как сообщило RFI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.