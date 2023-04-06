ГОРДОН
 
 
МИР

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются. В Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во Франции прошла уже 11-я демонстрация против пенсионной реформы
Во Франции прошла уже 11-я демонстрация против пенсионной реформы
Фото: EPA

По всей Франции уже 11-й день продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы. В Париже во время протестных акций 6 апреля подожгли ресторан La Rotonde, который называют любимым заведением президента стран Эммануэля Макрона, сообщает BFM TV.

Le Figaro со ссылкой на французскую Всеобщую конфедерацию труда пишет, что на митинги вышли почти 2 млн человек. Министерство внутренних дел насчитало 570 тыс. протестующих.

В ходе акций между митингующими и правоохранителями происходили стычки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 154 представителя полиции были ранены, а 111 протестующих – арестованы.

Как сообщили журналистам BFM TV в полиции, в Париже около 300 протестующих напали на ресторан La Rotonde. В итоге загорелся тент заведения, возгорание быстро потушили пожарные.

Этот ресторан уже подвергался вандализму во время демонстрации желтых жилетов в 2020 году. Макрон праздновал там свой результат в 2017 году в первом туре президентских выборов.

Как отмечает Le Figaro, в ходе акций протестующие также подожгли вход в Банк Франции в городе Нанси.

Le Figaro также пишет, что следующий протест против пенсионной реформы, вероятно, пройдет 13 апреля – как раз накануне заседания французского Конституционного совета, который должен принять решение о будущем реформы.

Контекст:

Акции протеста против пенсионной реформы во Франции собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".

Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать. 

Как сообщило RFI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, пожар, полиция, арест, реформы, митинг, Париж, демонстрация, пенсия, пенсионная реформа, реформа, демонстрации, Жеральд Дарманен, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Галина ГРИШИНА
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Галина ГРИШИНА
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
Галина ГРИШИНА
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
Галина ГРИШИНА
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (125830)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (119493)
3
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (108460)
4
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73741)
5
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (54952)
6
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (53943)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52212)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (46428)
 
 
 
 