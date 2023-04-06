Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются. В Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Во Франции прошла уже 11-я демонстрация против пенсионной реформы Фото: EPA

Le Figaro со ссылкой на французскую Всеобщую конфедерацию труда пишет, что на митинги вышли почти 2 млн человек. Министерство внутренних дел насчитало 570 тыс. протестующих.

В ходе акций между митингующими и правоохранителями происходили стычки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 154 представителя полиции были ранены, а 111 протестующих – арестованы.

154 blessés, pour l’instant, parmi les forces de l’ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement. 111 interpellations. Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 6, 2023

Как сообщили журналистам BFM TV в полиции, в Париже около 300 протестующих напали на ресторан La Rotonde. В итоге загорелся тент заведения, возгорание быстро потушили пожарные.

Этот ресторан уже подвергался вандализму во время демонстрации желтых жилетов в 2020 году. Макрон праздновал там свой результат в 2017 году в первом туре президентских выборов.

Как отмечает Le Figaro, в ходе акций протестующие также подожгли вход в Банк Франции в городе Нанси.

MANIFS / RETRAITES : L'entrée de la Banque de France à #Nancy a été incendiée. (Facebook - Média Jaune de Lorraine). pic.twitter.com/p93HFYX8Ho — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 6, 2023

Le Figaro также пишет, что следующий протест против пенсионной реформы, вероятно, пройдет 13 апреля – как раз накануне заседания французского Конституционного совета, который должен принять решение о будущем реформы.