"Президент насилия и лицемерия". Выступление Макрона в Гааге пытались сорвать противники французской пенсионной реформы

Президента Франции перебили, когда он выступал с речью перед общественностью во время государственного визита в Нидерланды.

"Извините, что перебиваю вас, но где французская демократия?" – крикнули Макрону с балкона. Одновременно с этим там появился плакат с надписью "Президент насилия и лицемерия".

Фото: EPA



Макрон сообщил, что у него есть ответ на этот вопрос (о французской демократии) и он ответит, если оппонент даст ему время, но диалога не получилось, так как служба безопасности вывела протестующих из зала. Покидая мероприятие, протестующие крикнули президенту Франции, напомнив об акциях протеста, что у него "миллионы людей на улице".

Продолжая после этого свою речь, Макрон заявил, что пенсионная реформа, по его убеждению, один из элементов, критически необходимых для будущего Франции как суверенной державы. Он добавил, что общественные дебаты, даже в такой форме, как только что была продемонстрирована, очень важны и являются частью демократии.