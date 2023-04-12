"Президент насилия и лицемерия". Выступление Макрона в Гааге пытались сорвать противники французской пенсионной реформы

Президента Франции перебили, когда он выступал с речью перед общественностью во время государственного визита в Нидерланды.
"Извините, что перебиваю вас, но где французская демократия?" – крикнули Макрону с балкона. Одновременно с этим там появился плакат с надписью "Президент насилия и лицемерия".
Макрон сообщил, что у него есть ответ на этот вопрос (о французской демократии) и он ответит, если оппонент даст ему время, но диалога не получилось, так как служба безопасности вывела протестующих из зала. Покидая мероприятие, протестующие крикнули президенту Франции, напомнив об акциях протеста, что у него "миллионы людей на улице".
Продолжая после этого свою речь, Макрон заявил, что пенсионная реформа, по его убеждению, один из элементов, критически необходимых для будущего Франции как суверенной державы. Он добавил, что общественные дебаты, даже в такой форме, как только что была продемонстрирована, очень важны и являются частью демократии.
Акции протеста против пенсионной реформы во Франции собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".
Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.
Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать.
Как сообщило RFI, премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.
В акциях протеста 6 апреля во Франции участвовали, по разным данным, от 570 тыс. до 2 млн человек. В Париже во время протестных акций подожгли ресторан La Rotonde, который называют любимым заведением Макрона