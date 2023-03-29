Во Франции беспорядки, правительство отказалось брать "паузу" для обсуждения пенсионной реформы

В Париже полиция задержала не менее 27 человек Фото: EPA

В частности, в Париже на демонстрации вышли 93 тыс. человек. В то же время, по подсчетам профсоюза, на улицы вышли около 2 млн человек.

По данным МВД, для дежурства в столице и регионах мобилизовали 13 тыс. правоохранителей.

Сегодня противники пенсионной реформы вышли на 10-ю забастовку. France 24 пишет, что протесты превратились в беспорядки. В ряде городов произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Как сообщил BFMTV, в Париже полиция задержала не менее 27 человек.

Журналист Agence de Presse Клемент Ленот опубликовал кадры столкновений демонстрантов с полицией.

* Premières tensions en cours à #Paris en tête de la manif contre la #ReformeDesRetaites. #greve28mars pic.twitter.com/zrwmdWrB6L — Clément Lanot (@ClementLanot) March 28, 2023

Пресс-служба Национальной полиции в Twitter сообщила, что демонстранты "безудержно" атаковали правоохранителей.

* #Manifestations28Mars *

Dans plusieurs villes comme ici à #Bordeaux et #Lyon, des casseurs s'en prennent sans retenue aux policiers au moyen de projectiles. Certains bombent les dômes des caméras de surveillance.

* Pour votre sécurité, désolidarisez-vous des groupes violents pic.twitter.com/7CHupAGWKQ — Police nationale (@PoliceNationale) March 28, 2023

Глава Демократической конфедерации труда Лоран Берже сегодня призвал власти взять паузу в 1,5 месяца в осуществлении реформы и привлечь посредников для выработки компромисса.

Правительство Франции отказалось. Представитель Кабмина Оливье Веран заявила, что не видит необходимости в привлечении посредников для урегулирования ситуации. Она также не считает целесообразным ставить реформу "на паузу" для поиска компромисса, пишут местные СМИ.