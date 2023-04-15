Ходжес: Угроза третьей мировой реальна. Все действия Пекина указывают на то, что Китай на пути к конфликту с Западом

Китай под руководством Си Цзиньпина может пойти на военной конфликт с Тайванем и Западом, считает Ходжес Фото: EPA

"Последние действия и заявления Китая заставили многих экспертов заговорить о том, что угроза третьей мировой войны реальна как никогда. И начнется она между двумя ядерными сверхдержавами – США и Китаем – за Тайвань. Насколько это реально?" – спросила Бацман.

Генерал ответил, что такой вариант возможен.

"По сигналам о Тайване, которые мы слышим из Пекина, об их притязаниях на воды Южно-Китайского моря, которые никто в мире не признает. Все их действия указывают на то, что Китай на пути к конфликту с Западом", – отметил он.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе не уверен, что КНР действительно этого хочет.

"Очевидно, что экономика Китая зависит от правильных торговых отношений с Западом – с Европой и США. Поэтому я думаю, что происходящее в Украине на самом деле поможет решить, будет конфликт с Китаем или нет. Китайцы смотрят, действительно ли Запад готов объединиться и помогать Украине бороться за общие ценности: суверенитет, права человека, основанный на международных нормах порядок торговли, нормы международного права", – полагает Ходжес.

Если окажется, что Запад не готов помочь Украине защищать эти ценности, тогда КНР, по мнению эксперта, спроецирует эту ситуацию на Тайвань.

"Китай сделает выводы и скажет: "Запад, вероятно, не собирается ничего предпринимать, чтобы защитить суверенитет или международное право в Тихом океане", – добавил он.

Ходжес раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его выступление после визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпином "постыдным".

"Он [Макрон] пытался каким-то образом упустить из виду тот факт, что Китай является полной автократией и кровавым режимом, что он разрушает все ценности, которые президент Макрон, как он утверждает, сам поддерживает. Его идея о том, что должен быть сделан выбор между Китаем и Соединенными Штатами, конечно, смехотворна", – поделился генерал.

Он обратил внимание, что китайцы показали, как мало уважают Макрона, начав большую операцию по отработке окружения Тайваня сразу же после его отъезда.

"Это все нам говорит о влиянии Макрона на Китай. А его упрек о том, что Европа сильно зависит от Соединенных Штатов... Это ведь решение европейских стран. Если они не готовы достаточно инвестировать в собственную защиту, то, конечно же, они будут зависеть от США", – говорит американский экс-командующий.

Он указал, что Соединенные Штаты точно так же зависят от Европы.

"Мы союзники, мы зависим друг от друга. Все наши лучшие и самые надежные союзники – из Европы, а также Канада и Австралия. Соединенным Штатам необходим доступ, который у нас сейчас есть в Европе. Так что, я думаю, президент Макрон чуть позже пожалеет о своем бесполезном комментарии или возьмет свои слова обратно", – резюмировал Ходжес.

Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

После визита в Китай Макрон сделал ряд заявлений о том, что Европе необходимо снизить оборонную зависимость от США, не быть "просто последователем Америки" и занять нейтральную позицию в вопросе независимости Тайваня.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

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