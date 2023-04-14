Боррель: Было бы хорошо, если бы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским

Си Цзиньпин позвонит Зеленскому (на фото), когда будут "подходящие условия и время", сообщила 6 апреля фон дер Ляйен Фото: kremlin.ru; president.gov.ua

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай (Боррель отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19), опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.

"Вот почему я считаю, что было бы хорошо, если бы председатель [КНР] Си [Цзиньпин] поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и если бы Китай предоставил более существенную гуманитарную помощь пострадавшему украинскому народу", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Европа заняла свою позицию в отношении Украины по собственному выбору.

"Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью. Однако сейчас в Украине решается и вопрос безопасности Европы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами – военной, финансовой, политической, дипломатической, гуманитарной помощью... Поймите это. Это наша собственная судьба, за которую мы боремся", – указал Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что большинство европейцев поддерживают Украину и ее народ.