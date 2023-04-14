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Боррель: Было бы хорошо, если бы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским

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Си Цзиньпин позвонит Зеленскому (на фото), когда будут "подходящие условия и время", сообщила 6 апреля фон дер Ляйен
Си Цзиньпин позвонит Зеленскому (на фото), когда будут "подходящие условия и время", сообщила 6 апреля фон дер Ляйен
Фото: kremlin.ru; president.gov.ua

ЕС никого не будет просить разделять позицию в отношении полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года против Украины начала РФ, но просит признать, что "в данном случае имело место серьезное нарушение международного права".

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай (Боррель отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19), опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.

"Вот почему я считаю, что было бы хорошо, если бы председатель [КНР] Си [Цзиньпин] поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и если бы Китай предоставил более существенную гуманитарную помощь пострадавшему украинскому народу", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Европа заняла свою позицию в отношении Украины по собственному выбору.

"Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью. Однако сейчас в Украине решается и вопрос безопасности Европы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами – военной, финансовой, политической, дипломатической, гуманитарной помощью... Поймите это. Это наша собственная судьба, за которую мы боремся", – указал Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что большинство европейцев поддерживают Украину и ее народ.

Контекст:

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта. Пока разговор украинского и китайского лидеров не состоялся.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 6 апреля после встречи с китайским лидером, что Си Цзиньпин позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время".

Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, гуманитарная помощь, КНР, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, президент, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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