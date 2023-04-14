Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине – МИД КНР

Об этом 14 апреля в Пекине на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, сообщило Associated Press.

По его словам, "в отношении экспорта военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода".

Цинь Ган заверил, что КНР "не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта [в Украине], а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

Глава МИД Китая также подтвердил готовность Пекина помочь найти мирное решение войны, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ.

Бербок во время выступления отметила, что КНР, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за содействие в прекращении войны.

В то же время глава МИД Германии "задалась вопросом, почему китайская позиция до сих пор не включает призыв к агрессору, России, прекратить войну".

Бербок указала, что у президента РФ Владимира Путина "будет возможность сделать это в любое время, и люди в Украине больше всего на свете хотят, чтобы наконец-то снова жить в мире".