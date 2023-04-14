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Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине – МИД КНР

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Цинь Ган подтвердил готовность КНР помочь найти мирное решение войны в Украине
Цинь Ган подтвердил готовность КНР помочь найти мирное решение войны в Украине
Фото: EPA

Китай не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине.

Об этом 14 апреля в Пекине на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, сообщило Associated Press.

По его словам, "в отношении экспорта военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода".

Цинь Ган заверил, что КНР "не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта [в Украине], а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

Глава МИД Китая также подтвердил готовность Пекина помочь найти мирное решение войны, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ.

Бербок во время выступления отметила, что КНР, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за содействие в прекращении войны.

В то же время глава МИД Германии "задалась вопросом, почему китайская позиция до сих пор не включает призыв к агрессору, России, прекратить войну".

Бербок указала, что у президента РФ Владимира Путина "будет возможность сделать это в любое время, и люди в Украине больше всего на свете хотят, чтобы наконец-то снова жить в мире".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.

Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, экспорт, военная помощь, МИД Германии, КНР, война России против Украины, пресс-конференция, летальное оружие, продажа, Анналена Бербок, Цинь Ган
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