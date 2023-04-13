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В слитых документах Пентагона есть данные о решении Китая поставлять оружие России – СМИ

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Утечка расширяет представление об углублении отношений РФ с Китаем, который теперь является главным зарубежным другом Москвы WP
Утечка расширяет представление об углублении отношений РФ с Китаем, который теперь является главным зарубежным другом Москвы – WP
Фото: ЕРА

Власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения. Об этом 13 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном.

Перехват, вероятно, получен в результате прослушивания США российской Службы внешней разведки (СВР). В свою очередь, The Washington Post получила его в рамках утечки секретных документов, размещенных на частном сервере в чат-приложении Discord.

В документе СВР сообщает, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила дополнительные поставки" оружия, но хочет сохранить это в секрете. Высокопоставленный чиновник администрации США, комментируя это, заявил газете, что Белый дом не видит доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь Москве.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он.

Один из руководителей Пентагона согласился с этой оценкой. Оба чиновника на условиях анонимности рассказали изданию о содержании перехватов. По их словам, в отчете представлены самые подробные на сегодняшний день доказательства того, что привело к шквалу предупреждений администрации президента США Джо Байдена в адрес Пекина, начиная с конца февраля.

"Китай, который сохраняет публичный нейтралитет в отношении войны в Украине, осудил эти заявления США и заявил, что никогда не примет принуждение или "тыканье пальцем" со стороны Вашингтона, который сам поставляет туда огромное количество оружия. Но просочившийся документ расширяет представление об углублении отношений РФ с Китаем, который теперь является главным зарубежным другом Москвы", – говорится в статье.

Ее авторы отмечают, что в течение февраля и марта официальные лица США, такие как госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, не раз публично заявляли об обоснованных подозрениях в готовящихся поставках китайского вооружения для агрессии России в Украине.

В то же время сам Байден на пресс-конференции 24 марта в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что пока нет никаких доказательств того, что смертоносные грузы из Китая идут в Россию.

"Пока нет. Это не значит, что этого не будет, но пока – нет", – сказал он.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Теги: Россия, США, Китай, Джо Байден, Пентагон, вооружение, война России против Украины, утечка данных
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