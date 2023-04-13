В слитых документах Пентагона есть данные о решении Китая поставлять оружие России – СМИ

Утечка расширяет представление об углублении отношений РФ с Китаем, который теперь является главным зарубежным другом Москвы – WP Фото: ЕРА

Перехват, вероятно, получен в результате прослушивания США российской Службы внешней разведки (СВР). В свою очередь, The Washington Post получила его в рамках утечки секретных документов, размещенных на частном сервере в чат-приложении Discord.

В документе СВР сообщает, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила дополнительные поставки" оружия, но хочет сохранить это в секрете. Высокопоставленный чиновник администрации США, комментируя это, заявил газете, что Белый дом не видит доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь Москве.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он.

Один из руководителей Пентагона согласился с этой оценкой. Оба чиновника на условиях анонимности рассказали изданию о содержании перехватов. По их словам, в отчете представлены самые подробные на сегодняшний день доказательства того, что привело к шквалу предупреждений администрации президента США Джо Байдена в адрес Пекина, начиная с конца февраля.

"Китай, который сохраняет публичный нейтралитет в отношении войны в Украине, осудил эти заявления США и заявил, что никогда не примет принуждение или "тыканье пальцем" со стороны Вашингтона, который сам поставляет туда огромное количество оружия. Но просочившийся документ расширяет представление об углублении отношений РФ с Китаем, который теперь является главным зарубежным другом Москвы", – говорится в статье.

Ее авторы отмечают, что в течение февраля и марта официальные лица США, такие как госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, не раз публично заявляли об обоснованных подозрениях в готовящихся поставках китайского вооружения для агрессии России в Украине.

В то же время сам Байден на пресс-конференции 24 марта в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что пока нет никаких доказательств того, что смертоносные грузы из Китая идут в Россию.

"Пока нет. Это не значит, что этого не будет, но пока – нет", – сказал он.