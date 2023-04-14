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По приглашению Шойгу в Россию на три дня приедет новый министр обороны Китая

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Шойгу пригласил в Россию Ли Шанфу
Шойгу пригласил в Россию Ли Шанфу
Фото: kremlin.ru

Недавно вступивший в должность министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию 16–19 апреля по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает 14 апреля информагентство Sohu.

О визите министра в РФ сообщил официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, глава минобороны Китая проведет переговоры с военным руководством РФ и посетит российские военные академии.

"В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве", – добавили в китайском минобороны.

Агентство Reuters писало, что Ли Шанфу был назначен министром обороны КНР 12 марта 2023 года. Отмечалось, что Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года из-за сотрудничества с РФ, в частности закупки боевых самолетов и оборудования – истребителей Су-35 и комплексов С-400  у компании "Рособоронэкспорт". В то время Ли Шанфу был директором департамента по разработке оборудования в высшем военном комитете, который осуществляет надзор за китайскими оборонными технологиями.

20 марта в Россию приезжал с трехдневным государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых политики подписали совместные заявления.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Об этом в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. Присутствующую в договоре между странами формулировку о сотрудничестве и дружбе без границ он назвал "риторикой".

Теги: Россия, Украина, Китай, Москва, Си Цзиньпин, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, переговоры, КНР, Минобороны, политика, минобороны РФ, визит, сотрудничество, российские военные
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