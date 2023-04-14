По приглашению Шойгу в Россию на три дня приедет новый министр обороны Китая

О визите министра в РФ сообщил официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, глава минобороны Китая проведет переговоры с военным руководством РФ и посетит российские военные академии.

"В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве", – добавили в китайском минобороны.

Агентство Reuters писало, что Ли Шанфу был назначен министром обороны КНР 12 марта 2023 года. Отмечалось, что Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года из-за сотрудничества с РФ, в частности закупки боевых самолетов и оборудования – истребителей Су-35 и комплексов С-400 – у компании "Рособоронэкспорт". В то время Ли Шанфу был директором департамента по разработке оборудования в высшем военном комитете, который осуществляет надзор за китайскими оборонными технологиями.

20 марта в Россию приезжал с трехдневным государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых политики подписали совместные заявления.