В МИД Тайваня считают, что Китай готовит против них войну

Ву сказал, что КНР во время военных учений вокруг острова смоделировал "совместные точечные удары" по Тайваню.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, они пытаются подготовиться к войне против Тайваня", – сказал Ву.

В то же время он добавил, что Тайвань "дал указание своим военным подготовиться".

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", – сказал он.

В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин 11 апреля проинспектировал военно-морской флот Южного командования Народно-освободительной армии Китая, сообщило китайское агентство Xinhua. Как пишет СМИ, Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость усиления обучения и боевой готовности.

10 апреля КНР завершила военные учения вокруг острова Тайвань, сообщало Xinhua.