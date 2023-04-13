В МИД Тайваня считают, что Китай готовит против них войну

Ву сказал, что КНР во время военных учений вокруг острова смоделировал "совместные точечные удары" по Тайваню.
"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, они пытаются подготовиться к войне против Тайваня", – сказал Ву.
В то же время он добавил, что Тайвань "дал указание своим военным подготовиться".
"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", – сказал он.
В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин 11 апреля проинспектировал военно-морской флот Южного командования Народно-освободительной армии Китая, сообщило китайское агентство Xinhua. Как пишет СМИ, Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость усиления обучения и боевой готовности.
10 апреля КНР завершила военные учения вокруг острова Тайвань, сообщало Xinhua.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первой половине апреля в США совершила визит президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась с со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Они договорились, что США будет продолжать поддерживать остров, в том числе оружием.
В сентябре 2022 года США одобрили продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд. Как сообщало Reuters, пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух". Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй тогда заявил, что продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.