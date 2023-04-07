Президент Тайваня встретилась со спикером Палаты представителей США. Китай назвал это "переходом "красных линий"

Как отметило СМИ, политики подтвердили "прочную связь" между Тайванем и США. Кроме того, Маккарти подчеркнул, что важно своевременно доставить партию оружия на Тайвань и продолжать сотрудничать в этой сфере.

"Наша связь сейчас сильнее, чем когда-либо в моей жизни", – сказал спикер Палаты представителей США.

Он добавил, что Тайвань – это "успешная демократия, процветающая экономика и мировой лидер в области здравоохранения и науки".

Президент Тайваня в свою очередь поблагодарила членов парламента США за поддержку.

"Их присутствие [на встрече] и непоколебимая поддержка убеждают народ Тайваня в том, что мы не изолированы и не одиноки", – сказала Цай Ивэнь.

После встречи в Вашингтоне она написала в Twitter: "Когда мы вместе, мы все сильнее".

After meeting with members of the US Congress from both sides of the aisle, I was heartened by their strong bipartisan support for #Taiwan. Thank you to @SpeakerMcCarthy & all our American friends. When we stand together, we are all stronger. pic.twitter.com/HVw2WqxBXz — * Tsai Ing-wen (@iingwen) April 6, 2023

На двухстороннюю встречу США и Тайваня отреагировали в Китае. Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей назвал визит Цай Ивэнь в Вашингтон "переходом "красных линий". Заявление правительства опубликовало китайское государственное СМИ.

"В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай... Действия Маккарти, третьего высокопоставленного чиновника правительства США, серьезно нарушили обязательства, взятые Соединенными Штатами перед Китаем по тайваньскому вопросу, и послали серьезно неверные сигналы сепаратистским силам, стремящимся к "независимости Тайваня", – сказано в заявлении.

Как отметила "Русская служба BBC", маловероятно, что время для встречи Маккарти и Цай Ивэнь было выбрано случайно. В США растет "враждебность" по отношению к Пекину, и демократы с республиканцами соревнуются в своей "демонстрации поддержки Тайваню", который Китай считает своей исконной территорией, сказано в материале.

Международные визиты нужны и властям, и обществу Тайваня, поскольку они подчеркивают определенную степень международного признания республики, добавила "Русская служба BBC".

После визита президента Тайваня в США на остров прибыла делегация из Америки, пишет Taiwan News. Ее возглавил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

По прибытии Маккол сказал, что его визит "посылает сигнал" Китаю и "заставляет Пекин дважды подумать о вторжении на Тайвань". Он добавил, что США поддерживают Тайвань и стремятся "укрепить эту нацию в сфере обороны".

По словам Маккола, все члены делегации получили сообщения с угрозами от китайских официальных лиц.