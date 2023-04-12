Боррель объявил, что у него COVID-19, и отложил визит в Китай

Боррель отметил, что чувствует себя хорошо Фото: ЕРА

"У меня положительный результат на COVID-19, и поэтому, к сожалению, мне придется отложить мой визит в Китай", – написал он.

Боррель подчеркнул, что чувствует себя хорошо и у него "нет никаких симптомов" инфекции.

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Боррель должен был отправиться в Китай на этой неделе вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Главы внешнеполитических ведомств будут сопредседательствовать на шестом раунде китайско-германского стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности.