Боррель объявил, что у него COVID-19, и отложил визит в Китай

"У меня положительный результат на COVID-19, и поэтому, к сожалению, мне придется отложить мой визит в Китай", – написал он.
Боррель подчеркнул, что чувствует себя хорошо и у него "нет никаких симптомов" инфекции.
I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023
I am feeling well and have no symptoms.
Боррель должен был отправиться в Китай на этой неделе вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Главы внешнеполитических ведомств будут сопредседательствовать на шестом раунде китайско-германского стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 762,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 6,9 млн пациентов с COVID-19.
По числу случаев инфицирования коронавирусом Китай находится на втором месте (99,2 млн) после США (почти 102,9 млн).