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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Китай не может быть посредником между Украиной и Россией

Пекин находится на одной из сторон конфликта, считает глава дипломатии ЕС
Пекин находится на одной из сторон конфликта, считает глава дипломатии ЕС
Фото: ЕРА

Китай не может быть посредником в миротворческом процессе между Украиной и Россией. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 31 марта на экономическом форуме Wake Up, Spain в Мадриде. Видео своего выступления политик опубликовал в Twitter.

По его словам, Пекин, который 24 февраля опубликовал свой "мирный план", не различает в нем агрессора и жертву, предлагая неприемлемые условия для Украины.

"Китай не делает различий между агрессором и подвергшимся нападению.. Он не может быть посредником, потому что он на одной стороне", – сказал Боррель.

При этом глава европейской дипломатии считает, что Китай должен использовать свое влияние на РФ, чтобы добиться мира.

Ранее сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что необходима личная встреча китайского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я уверен, что премьер-министр Санчес обсудил это с президентом Си, и я сделаю то же самое 12-го числа, когда поеду в Китай", – отметил Боррель.

Единственно возможным планом прекращения войны в Украине он назвал тот проект, который предложил Зеленский. И его реализация приведет к тому, что Украина вернется к своим границам 1991 года, вернув себе Крым, добавил европейский дипломат.

kl

Контекст:

План Китая по мирному урегулированию войны в Украине, состоящий из 12 пунктов был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Теги: Россия, Китай, Испания, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, Педро Санчес
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