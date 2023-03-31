Боррель: Китай не может быть посредником между Украиной и Россией

Пекин находится на одной из сторон конфликта, считает глава дипломатии ЕС Фото: ЕРА

По его словам, Пекин, который 24 февраля опубликовал свой "мирный план", не различает в нем агрессора и жертву, предлагая неприемлемые условия для Украины.

"Китай не делает различий между агрессором и подвергшимся нападению.. Он не может быть посредником, потому что он на одной стороне", – сказал Боррель.

При этом глава европейской дипломатии считает, что Китай должен использовать свое влияние на РФ, чтобы добиться мира.

Ранее сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что необходима личная встреча китайского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я уверен, что премьер-министр Санчес обсудил это с президентом Си, и я сделаю то же самое 12-го числа, когда поеду в Китай", – отметил Боррель.

Единственно возможным планом прекращения войны в Украине он назвал тот проект, который предложил Зеленский. И его реализация приведет к тому, что Украина вернется к своим границам 1991 года, вернув себе Крым, добавил европейский дипломат.

Puedes seguir en directo mi intervención en el evento #WakeUpSpain de @elespanolcom en conversación con @FGarea https://t.co/hKY0Urs676 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2023

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