Боррель: Китай не может быть посредником между Украиной и Россией

По его словам, Пекин, который 24 февраля опубликовал свой "мирный план", не различает в нем агрессора и жертву, предлагая неприемлемые условия для Украины.
"Китай не делает различий между агрессором и подвергшимся нападению.. Он не может быть посредником, потому что он на одной стороне", – сказал Боррель.
При этом глава европейской дипломатии считает, что Китай должен использовать свое влияние на РФ, чтобы добиться мира.
Ранее сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что необходима личная встреча китайского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.
"Я уверен, что премьер-министр Санчес обсудил это с президентом Си, и я сделаю то же самое 12-го числа, когда поеду в Китай", – отметил Боррель.
Единственно возможным планом прекращения войны в Украине он назвал тот проект, который предложил Зеленский. И его реализация приведет к тому, что Украина вернется к своим границам 1991 года, вернув себе Крым, добавил европейский дипломат.
Puedes seguir en directo mi intervención en el evento #WakeUpSpain de @elespanolcom en conversación con @FGarea https://t.co/hKY0Urs676— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2023
kl
План Китая по мирному урегулированию войны в Украине, состоящий из 12 пунктов был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.
В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.