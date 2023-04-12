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После Макрона и фон дер Ляйен в Китай на переговоры едут главы дипломатии Германии и Евросоюза

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Боррель и Бербок будут в КНР 13 15 апреля
Боррель и Бербок будут в КНР 13–15 апреля
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель едут в Китай на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники 12 апреля пишет The Guardian.

По данным издания, переговоры европейских политиков с представителями правительства КНР запланированы на 13–15 апреля.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подтвердил визит главы немецкой дипломатии.

"По приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Цинь Гана глава МИД ФРГ Анналена Бербок 13–15 апреля посетит с официальным визитом КНР", – цитирует его агентство "Синьхуа".

Главы внешнеполитических ведомств двух стран будут сопредседательствовать на шестом раунде китайско-германского стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности, сообщил он.

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приезжали в Китай 5 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

По итогам встречи Макрон заявил, что Европа должна ограничить свою зависимость от США и не втягиваться в "кризисы, которые нам не свойственны". Он также предложил уменьшить зависимость континента от доллара США.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 11 апреля в интервью французскому телешоу La Faute à l’Europe, что число европейских лидеров, согласных с идеей президента Франции о большей автономии от США, растет. По его словам, мнение Макрона не вызвало сопротивления в среде руководителей стран Евросоюза и его взгляды отражают "растущий сдвиг среди лидеров ЕС".

Теги: Германия, Китай, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель, Анналена Бербок
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