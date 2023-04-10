По итогам визита в Китай Макрон призвал Европу не быть "просто последователем Америки"

После переговоров с главой Китая Си Цзиньпином Макрон заговорил о более самостоятельной позиции ЕС Фото: ЕРА

По его словам, Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США в сфере поставок оружия и энергоносителей и должна сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности. Он также предложил уменьшить зависимость континента от доллара США, что является "ключевой политической целью как Москвы, так и Пекина", отмечает издание.

Макрон дал интервью Politico во время своего визита в Китай. Говоря о растущем напряжении между Пекином и Вашингтоном вокруг независимости Тайваня, он подчеркнул, что Европа "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки.. Вопрос, на который европейцы должны ответить… в наших интересах ли ускорить [кризис] на Тайване? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и взять пример с повестки дня США и чрезмерной реакции Китая", – сказал он.

В статье отмечается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посещала Китай вместе с Макроном, также высказалась против применения силы в споре вокруг Тайваня.

"Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение.. Угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема", – цитирует ее издание.