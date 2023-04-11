В Европе все больше сторонников снижения зависимости от США – Мишель

По его словам, мнение Макрона не вызвало сопротивления в среде руководителей стран Евросоюза и его взгляды отражают "растущий сдвиг среди лидеров ЕС".

"Что касается вопроса об отношениях с Соединенными Штатами, то ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатности. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить так же, как Эммануэль Макрон. Но я думаю, что многие действительно думают, как Эммануэль Макрон", – сказал Мишель.

Он отметил, что связь Франции и США на самом деле очень прочная, но "если этот союз предполагает, что мы слепо, систематически следуем позиции Соединенных Штатов по всем вопросам, то это не так".

После поездки на прошлой неделе в Китай с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Макрон заявил, что Европа должна ограничить свою зависимость от США и не втягиваться в "кризисы, которые нам не свойственны". Он также предложил уменьшить зависимость континента от доллара США.