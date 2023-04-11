В Европе все больше сторонников снижения зависимости от США – Мишель

По его словам, мнение Макрона не вызвало сопротивления в среде руководителей стран Евросоюза и его взгляды отражают "растущий сдвиг среди лидеров ЕС".
"Что касается вопроса об отношениях с Соединенными Штатами, то ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатности. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить так же, как Эммануэль Макрон. Но я думаю, что многие действительно думают, как Эммануэль Макрон", – сказал Мишель.
Он отметил, что связь Франции и США на самом деле очень прочная, но "если этот союз предполагает, что мы слепо, систематически следуем позиции Соединенных Штатов по всем вопросам, то это не так".
После поездки на прошлой неделе в Китай с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Макрон заявил, что Европа должна ограничить свою зависимость от США и не втягиваться в "кризисы, которые нам не свойственны". Он также предложил уменьшить зависимость континента от доллара США.
Макрон и фон дер Ляйен прибыли в Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях" обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".
Перед поездкой в Китай президент Еврокомиссии подчеркнула, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Накануне визита Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.