Блинкен рассказал, намерен ли совершить визит в Китай

По словам Блинкена, отношения с Китаем являются "одними из самых важных, а также самыми сложными из всех, что есть". Он отметил, что не нужно "ввязываться в новую холодную войну", и надо сотрудничать с Китаем в сферах, где это отвечает интересам США, Китая и всего мира.

"Я считаю, что важно поддерживать каналы связи, чтобы убедиться, что мы ясно говорим друг с другом, и мы, безусловно, продолжали делать это даже в сложный период в наших отношениях. Я думаю, что, как договорились наши два президента, когда они встретились на Бали в конце прошлого года в рамках G20, было бы важно продолжать искать способы укрепления этих каналов связи. Так что посмотрим. Мы надеемся сделать это в будущем. И когда дело доходит до моего собственного визита в Китай, когда будут подходящие условия, я, безусловно, с нетерпением жду этого", – сказал госсекретарь.