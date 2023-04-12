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Блинкен рассказал, намерен ли совершить визит в Китай

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Блинкен: Я считаю, что важно поддерживать каналы связи с Китаем
Блинкен: Я считаю, что важно поддерживать каналы связи с Китаем
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов посетить с визитом Китай, когда будут "подходящие условия". Об этом он сказал на брифинге 11 апреля, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.

По словам Блинкена, отношения с Китаем являются "одними из самых важных, а также самыми сложными из всех, что есть". Он отметил, что не нужно "ввязываться в новую холодную войну", и надо сотрудничать с Китаем в сферах, где это отвечает интересам США, Китая и всего мира.

"Я считаю, что важно поддерживать каналы связи, чтобы убедиться, что мы ясно говорим друг с другом, и мы, безусловно, продолжали делать это даже в сложный период в наших отношениях. Я думаю, что, как договорились наши два президента, когда они встретились на Бали в конце прошлого года в рамках G20, было бы важно продолжать искать способы укрепления этих каналов связи. Так что посмотрим. Мы надеемся сделать это в будущем. И когда дело доходит до моего собственного визита в Китай, когда будут подходящие условия, я, безусловно, с нетерпением жду этого", – сказал госсекретарь.

Контекст:

В феврале над Соединенными Штатами и Канадой американцы сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечало The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраляОжидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что и Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники издания, знакомые с вопросом. О планируемом до конца марта визите Си Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters. 

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщал 13 марта, что США поощряли Си Цзиньпина поговорить с Зеленским напрямую.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, визит
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