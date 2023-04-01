Зеленский обсудил с Макроном оборонное взаимодействие Украины и Франции

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", – написал он.

Президент Украины отметил, что в разговоре "остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира", озвученной украинскими властями, а также "скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий".

Елисейский дворец пока не сообщал подробностей о разговоре Макрона с Зеленским.