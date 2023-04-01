Зеленский обсудил с Макроном оборонное взаимодействие Украины и Франции

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", – написал он.
Президент Украины отметил, что в разговоре "остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира", озвученной украинскими властями, а также "скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий".
Елисейский дворец пока не сообщал подробностей о разговоре Макрона с Зеленским.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Макрона критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
Зеленский 8 февраля отмечал, его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – говорил украинский президент.