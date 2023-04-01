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Зеленский обсудил с Макроном оборонное взаимодействие Украины и Франции

Президенты "скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий"
Президенты "скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий"
Фото: ЕРА

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что около часа общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", – написал он.

Президент Украины отметил, что в разговоре "остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира", озвученной украинскими властями, а также "скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий".

Елисейский дворец пока не сообщал подробностей о разговоре Макрона с Зеленским.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Макрона критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

Зеленский 8 февраля отмечал, его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – говорил украинский президент.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Франция, телефоны, переговоры, Владимир Зеленский, президент, Эммануэль Макрон
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