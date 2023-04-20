Вопросы членства Украины и гарантий безопасности будут важным элементом повестки дня на саммите НАТО в Вильнюсе, отметил Столтенберг Фото: president.gov.ua

Об этом Столтенберг сказал 20 апреля в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Вопрос членства, гарантий безопасности – это будет важный элемент повестки дня на встрече. НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе, – подчеркнул Столтенберг. – Будущее Украины – в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным".

Генсек Альянса добавил, что на саммите в Вильнюсе ожидает, что союзники по НАТО договорятся о дальнейшем укреплении пакета для Украины "с еще большей поддержкой".

По словам Зеленского, Украине необходимо "что-то большее", чем нынешний формат отношений с НАТО.

"Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути", – указал президент.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев с начала полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский.