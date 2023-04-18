"Оккупанты в состоянии ожидания". Андрющенко рассказал о военной ситуации в Мариуполе

Через Мариуполь в последнее время оккупанты перебрасывают мало техники, в основном бензовозы, сообщил Андрющенко Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

"Военная ситуация в Мариуполе и в районе. Большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными [перебросками] или топливозаправщиками в сторону Бердянска [Запорожской области]", – написал Андрющенко.

Он добавил, что на базы оккупантов на побережье Азовского моря и села к северу от Мариуполя прибыли очередные российские подразделения на смену тем, которые были переброшены в сторону Угледара Донецкой области.

"При этом общая численность военного присутствия сохраняется на уровне 25–30 тыс. оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя", – подсчитал советник мэра.

Андрющенко рассказал, что из-за прибытия новых подразделений оккупанты возобновили учения на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

"Наблюдаем усиление взаимных перемещений из Тельмановского района на Волноваху/Угледар [Донецкой области] и обратно", – отметил он.

Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.

"В общем, судя по динамике, оккупанты в состоянии ожидания [украинского контрнаступления]", – подытожил Андрющенко.