"Оккупанты в состоянии ожидания". Андрющенко рассказал о военной ситуации в Мариуполе

"Военная ситуация в Мариуполе и в районе. Большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными [перебросками] или топливозаправщиками в сторону Бердянска [Запорожской области]", – написал Андрющенко.
Он добавил, что на базы оккупантов на побережье Азовского моря и села к северу от Мариуполя прибыли очередные российские подразделения на смену тем, которые были переброшены в сторону Угледара Донецкой области.
"При этом общая численность военного присутствия сохраняется на уровне 25–30 тыс. оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя", – подсчитал советник мэра.
Андрющенко рассказал, что из-за прибытия новых подразделений оккупанты возобновили учения на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.
"Наблюдаем усиление взаимных перемещений из Тельмановского района на Волноваху/Угледар [Донецкой области] и обратно", – отметил он.
Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.
"В общем, судя по динамике, оккупанты в состоянии ожидания [украинского контрнаступления]", – подытожил Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.