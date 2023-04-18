ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты в состоянии ожидания". Андрющенко рассказал о военной ситуации в Мариуполе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Через Мариуполь в последнее время оккупанты перебрасывают мало техники, в основном бензовозы, сообщил Андрющенко
Через Мариуполь в последнее время оккупанты перебрасывают мало техники, в основном бензовозы, сообщил Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В окрестности временно оккупированного россиянами Мариуполя Донецкой области оккупанты перебросили новобранцев для подготовки и последующего усиления своих подразделений на передовой. Об этом сообщил 18 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военная ситуация в Мариуполе и в районе. Большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными [перебросками] или топливозаправщиками в сторону Бердянска [Запорожской области]", – написал Андрющенко.

Он добавил, что на базы оккупантов на побережье Азовского моря и села к северу от Мариуполя прибыли очередные российские подразделения на смену тем, которые были переброшены в сторону Угледара Донецкой области.

"При этом общая численность военного присутствия сохраняется на уровне 25–30 тыс. оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя", – подсчитал советник мэра.

Андрющенко рассказал, что из-за прибытия новых подразделений оккупанты возобновили учения на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

"Наблюдаем усиление взаимных перемещений из Тельмановского района на Волноваху/Угледар [Донецкой области] и обратно", – отметил он.

Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.

"В общем, судя по динамике, оккупанты в состоянии ожидания [украинского контрнаступления]", – подытожил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Бердянск, военные учения, Волноваха, Тельманово, Новоазовск, армия РФ, вторжение, полигон, Гранитное, наступление, война России против Украины, Угледар, Мангуш, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Галина ГРИШИНА
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
Галина ГРИШИНА
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
Галина ГРИШИНА
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58124)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (55520)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (44899)
4
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (43802)
5
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (31368)
6
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (29368)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (22231)
8
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (21034)
 
 
 
 