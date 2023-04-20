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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина с начала войны уничтожила более 3600 воздушных целей оккупантов. Необходимо пополнить запас ракет – Воздушные силы

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Игнат пояснил, почему Украина нуждается в пополнении запасов зенитных ракет: сбиты тысячи вражеских воздушных целей
Игнат пояснил, почему Украина нуждается в пополнении запасов зенитных ракет: сбиты тысячи вражеских воздушных целей
Фото: mediacentr.org.ua

Украина нуждается в увеличении поставок не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, поскольку осенью и зимой украинская противовоздушная оборона израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ.

Об этом 20 апреля заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расход ракет довольно серьезный. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать [российские] дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей", – пояснил он.

Спикер ВС ВСУ добавил, что с начала войны нашими силами обороны было уничтожено еще около 600 единиц российской пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА. Если просуммировать все названные им цифры, с начала войны сбито около 3600 воздушных целей оккупантов.

"Так что имеем мощное применение [украинских] ракет и оно, соответственно, требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", – заключил Игнат.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат. С тех пор были новые сбивания.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 апреля 2023 года, составили около 184 420 военных, 3661 танк, 308 самолетов, 293 вертолета (в сумме 601 пилотируемая цель), 2386 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет (в сумме почти 3300 целей). По подсчетам Генштаба, с начала войны, таким образом, уничтожено около 3900 воздушных целей.

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