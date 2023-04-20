Украина с начала войны уничтожила более 3600 воздушных целей оккупантов. Необходимо пополнить запас ракет – Воздушные силы

Об этом 20 апреля заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расход ракет довольно серьезный. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать [российские] дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей", – пояснил он.

Спикер ВС ВСУ добавил, что с начала войны нашими силами обороны было уничтожено еще около 600 единиц российской пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА. Если просуммировать все названные им цифры, с начала войны сбито около 3600 воздушных целей оккупантов.

"Так что имеем мощное применение [украинских] ракет и оно, соответственно, требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", – заключил Игнат.