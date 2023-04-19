Россияне выпустили по Украине весь свой стратегический запас ракет – Игнат

Игнат рассказал о том, какова у россиян ситуация с запасом ракет и авиацией Фото: Yuriy Ignat / Facebook

"Ракеты, которые они использовали для ударов по нашей инфраструктуре, – весь стратегический запас практически был использован, потому что, напомню, около 750 именно крылатых ракет было только уничтожено. Плюс те, что попали. И имеем более 850 ракет, которые РФ применила по критической инфраструктуре с осени – 11 сентября 2022 года – до конца зимы", — уточнил он.

По его словам, оккупанты, не достигнув цели, перешли на более дешевый, хотя и не далекобойный, вариант — это управляемые авиабомбы. Также они достают старые разработки советских времен, в частности, ракеты Х-50, и возможно, попробуют их восстановить, сказал он.

"Такое положение дел у врага на сегодня. Они используют не только [устаревшие] танки Т-55, но и будут доставать все имеющееся у них вооружение. Не только боеприпасный и снарядный голод, но и ракетный голод также будет давать о себе знать", – сказал он.

Игнат добавил, что враг рассредоточил свою стратегическую авиацию с аэродрома в Энгельсе в другие места России.