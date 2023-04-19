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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне выпустили по Украине весь свой стратегический запас ракет – Игнат

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Игнат рассказал о том, какова у россиян ситуация с запасом ракет и авиацией
Игнат рассказал о том, какова у россиян ситуация с запасом ракет и авиацией
Фото: Yuriy Ignat / Facebook

Россия использовала для ударов по Украине весь стратегический запас высокоточных ракет и перешла на более дешевые варианты. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Ракеты, которые они использовали для ударов по нашей инфраструктуре, – весь стратегический запас практически был использован, потому что, напомню, около 750 именно крылатых ракет было только уничтожено. Плюс те, что попали. И имеем более 850 ракет, которые РФ применила по критической инфраструктуре с осени – 11 сентября 2022 года – до конца зимы", — уточнил он.

По его словам, оккупанты, не достигнув цели, перешли на более дешевый, хотя и не далекобойный, вариант — это управляемые авиабомбы. Также они достают старые разработки советских времен, в частности, ракеты Х-50, и возможно, попробуют их восстановить, сказал он.

"Такое положение дел у врага на сегодня. Они используют не только [устаревшие] танки Т-55, но и будут доставать все имеющееся у них вооружение. Не только боеприпасный и снарядный голод, но и ракетный голод также будет давать о себе знать", – сказал он.

Игнат добавил, что враг рассредоточил свою стратегическую авиацию с аэродрома в Энгельсе в другие места России.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал Игнат 15 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Юрий Игнат
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