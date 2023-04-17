Россияне поднимают старые проекты ракет и собираются делать все бомбы крылатыми – ВС ВСУ

"Они будут использовать все, что будет под рукой. Они будут поднимать старые проекты, это очевидно. [Проект ракеты] Х-50 был отложен как нецелесообразный, потому что у них была ракета лучше – Х-101. Отложили в закрома, а теперь достают. Уже будет идти в ход и старое ракетное вооружение. Им очень нужно восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 – это такая же ракета по характеристикам, как Х-101 или "Калибр", которая может лететь довольно далеко и доставать в любую точку Украины", – рассказал Игнат.

Он отметил, что неизвестно, получится ли у россиян наладить производство Х-50 в связи с санкциями. Также они планируют изменить свои бомбы, рассказал Игнат.

"Сейчас они активно обсуждают, что хотят чуть ли не все бомбы делать крылатыми, так как увидели, что это вроде бы работает, и хотят увеличить дальность поражения бомб свободного падения. Насколько это будет эффективно... говорить и делать – разные вещи", – сказал он.

Игнат добавил, что россияне наращивают производство беспилотников – как ударных, так и разведывательных, и перепрофилировали под это некоторые производства. Он отметил, что в связи с этим Украине тоже нужно наращивать производство БПЛА.