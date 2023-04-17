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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне поднимают старые проекты ракет и собираются делать все бомбы крылатыми – ВС ВСУ

Игнат рассказал о планах россиян по поводу вооружения
Игнат рассказал о планах россиян по поводу вооружения
Фото: Yuriy Ignat / Facebook

Россияне планируют возобновить отложенные проекты по производству ракет и увеличивать дальность поражения своих бомб за счет крыльев. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 17 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Они будут использовать все, что будет под рукой. Они будут поднимать старые проекты, это очевидно. [Проект ракеты] Х-50 был отложен как нецелесообразный, потому что у них была ракета лучше – Х-101. Отложили в закрома, а теперь достают. Уже будет идти в ход и старое ракетное вооружение. Им очень нужно восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 – это такая же ракета по характеристикам, как Х-101 или "Калибр", которая может лететь довольно далеко и доставать в любую точку Украины", – рассказал Игнат.

Он отметил, что неизвестно, получится ли у россиян наладить производство Х-50 в связи с санкциями. Также они планируют изменить свои бомбы, рассказал Игнат.

"Сейчас они активно обсуждают, что хотят чуть ли не все бомбы делать крылатыми, так как увидели, что это вроде бы работает, и хотят увеличить дальность поражения бомб свободного падения. Насколько это будет эффективно... говорить и делать – разные вещи", – сказал он.

Игнат добавил, что россияне наращивают производство беспилотников – как ударных, так и разведывательных, и перепрофилировали под это некоторые производства. Он отметил, что в связи с этим Украине тоже нужно наращивать производство БПЛА.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал Игнат 15 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: оружие, беспилотники, война России против Украины, ракеты, бомба, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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