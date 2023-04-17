ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют авиабомбами заминированные территории на юге Украины – Гуменюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по промышленным объектам на юге Украины, отметила Гуменюк
Российские оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по промышленным объектам на юге Украины, отметила Гуменюк
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреливают управляемыми авиабомбами заминированные промышленные объекты и сельскохозяйственные угодья на юге Украины, что приводит к детонации.

Об этом 16 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Те районы, которые были очень мощно заминированы, враг пытается сейчас обстреливать, чтобы привести в действие те сюрпризы, которые они там оставили, – рассказала Гуменюк. – Они пытаются атаковать, в частности, те объекты, которые считают потенциалом региона, то есть промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья, там, где заминированы территории и может произойти дальнейшая детонация и нанесено максимальное повреждение".

Кроме того, оккупанты пытаются сбрасывать авиабомбы "в качестве психологического давления, террористического, когда это попадание просто по перекресткам дорог города – там, где вокруг максимальное поражение жилых домов вокруг", подчеркнула глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, авиация, террористы, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, бомба, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
Галина ГРИШИНА
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Галина ГРИШИНА
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (200754)
2
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (126192)
3
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (77014)
4
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (47585)
5
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (43135)
6
"Его хочется есть еще и еще!" Легкий рецепт вкуснейшего салата к праздничному столу (38816)
7
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь" (25380)
8
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе (24930)
 
 
 
 