Оккупанты атакуют авиабомбами заминированные территории на юге Украины – Гуменюк

Об этом 16 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Те районы, которые были очень мощно заминированы, враг пытается сейчас обстреливать, чтобы привести в действие те сюрпризы, которые они там оставили, – рассказала Гуменюк. – Они пытаются атаковать, в частности, те объекты, которые считают потенциалом региона, то есть промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья, там, где заминированы территории и может произойти дальнейшая детонация и нанесено максимальное повреждение".

Кроме того, оккупанты пытаются сбрасывать авиабомбы "в качестве психологического давления, террористического, когда это попадание просто по перекресткам дорог города – там, где вокруг максимальное поражение жилых домов вокруг", подчеркнула глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.