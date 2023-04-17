Оккупанты атакуют авиабомбами заминированные территории на юге Украины – Гуменюк

Об этом 16 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"Те районы, которые были очень мощно заминированы, враг пытается сейчас обстреливать, чтобы привести в действие те сюрпризы, которые они там оставили, – рассказала Гуменюк. – Они пытаются атаковать, в частности, те объекты, которые считают потенциалом региона, то есть промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья, там, где заминированы территории и может произойти дальнейшая детонация и нанесено максимальное повреждение".
Кроме того, оккупанты пытаются сбрасывать авиабомбы "в качестве психологического давления, террористического, когда это попадание просто по перекресткам дорог города – там, где вокруг максимальное поражение жилых домов вокруг", подчеркнула глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.
Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.